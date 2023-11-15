Kanada Başbakanı Trudeau protesto edildi

Bir dakikadan az

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun İsrail saldırılarına yönelik tutumu Kanadalılar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Trudeau’ya ‘Elleriniz kanlı’ dediler

Trudeau, dün akşam saatlerinde Vancouver’daki Vij’s adlı restoranda oturduğu sırada Filistin yanlısı bir grup tarafından protesto edildi. Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, “Ateşkes hemen şimdi”, “Gazze’deki kuşatmaya hemen son verin”, “Elleriniz kanlı” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.

Protestocuların restorana düzenlediği baskının ardından Trudeau, restorandaki diğer müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinden restorandan ayrıldı. Trudeau’nun aracına binmeden önce bir grup ile fotoğraf çektirdiği görüldü.

Protesto nedeniyle bölgeye 100 polis gönderildiği aktarılarak, 2 kişinin polise mukavemetten gözaltına alındığı ifade edildi.

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