Polonya’da bir araçtan 13’ü Türk 29 kaçak göçmen çıktı

Polonya’nın batısındaki Zary kasabasında park halindeki bir araçtan 29 kaçak göçmen çıktı. 13’ü Türk, 16’sı Suriyeli olan kaçak göçmenler, Sınır Muhafaza Birimi (Straz Graniczna) görevlilerince gözaltına alındı.

Polonya’da kaçak göçmen sorunu

Polonya, son dönemde artan kaçak göçmen akını ile mücadele ediyor. Sınır Muhafaza Birimi (Straz Graniczna) görevlileri, ülkenin batısında Almanya’ya yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Zary kasabasındaki bir otoparkta bulunan panelvan aracı aramak istedi. İçinde kaçak göçmen olabileceğinden şüphelenen görevliler, şoförü bulamadı. Motorun henüz sıcak olması üzerine şoförü arayan görevliler, otopark ve çevresinde şoföre rastlamadı. Bunun üzerine aracın arka kapısını açan Sınır Muhafaza görevlileri, kaçak göçmenlerle karşılaştı. 13’ü Türk vatandaşı, 16’sı Suriye vatandaşı olduğu tespit edilen toplam 29 kaçak göçmen, gözaltına alındı.

Araç şoförünün ise görevlileri fark ettikten sonra kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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