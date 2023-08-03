Çocuklarının iyiliği için özel hayatlarına saygı gösterilmesini isteyen Justin Trudeau boşanıyor.

18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile ayrılma kararı aldıklarını Instagram hesabından açıklayan Justin Trudeau “Sophie ile birlikte açıklamak isteriz ki; yaptığımız anlamlı ve zor konuşmalar sonrası ayrılma kararı aldık. Her zamanki gibi birbirine ve birlikte kurduğumuz her şeye derin sevgi ve saygı duyan, yakın bir aile olarak kalacağız ve yenilerini kuracağız” ifadelerini kullanarak çocuklarının iyiliği için özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi.

Justin Trudeau Boşanıyor: Halkın Karşısına Birlikte Çıkacaklar

Justin Trudeau Boşanıyor haberlerinin ardından başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada çiftin ayrılık anlaşması imzaladığı ancak halkın karşısına beraber çıkmaya devam edecekleri duyuruldu.

Açıklamada ailenin gelecek hafta birlikte tatilde olacağı da aktarıldı.

2005’te evlenen çiftin 15, 14 ve 9 yaşlarında üç çocukları var.

Dünyanın en ünlü çiftleri arasında yer alan Trudeau’lar son yıllarda kamu önünde daha seyrek görünüyordu.

Justin Trudeau 2015’te ilk kez başbakan seçildiğinde çift Vogue dergisine çıkmış ve Sophie Grégoire Trudeau dergiye verdiği röportajda, birlikte çıktıkları ilk yemek sonrası Justin Trudeau’nun kendisine “31 yaşındayım ve 31 yıldır seni bekliyormuşum” dediğini söylemişti.

Trudeau 2014’te yazdığı otobiyografisinde evliliklerinde yaşadıkları zorluklardan şöyle bahsetmişti:

“Evliliğimiz mükemmel değil, zorlu iniş çıkışlarımız oldu ama Sophie hala benim en iyi arkadaşım, eşim ve aşkım. Bazen acıtsa bile birbirimize karşı dürüstüz.”

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