En İyi Meksika Plajları: Top 10

Meksika Körfezi veya Karayip Denizi ve Pasifik Okyanusu ile sınırlandığından Meksika birçok güzel plaja ev sahipliği yapıyor. TUI blog yazarı Ingo’nun hazırladığı en iyi Meksika plajları listesi;

Meksika plajları hakkındaki yazıyı okuyarak artılarına ve eksilerine karar verip tatilinizi planlayabilirsiniz.

1. Manzanillo: La Boquita ve Peña Blanca

Manzanillo, Meksika’nın batı kıyısında, uluslararası turizmden büyük ölçüde ayrılmış önemli bir liman kenti. Manzanillo’da genellikle yerlilerin ilgi gösterdiği çok sayıda plaj bulacaksınız. Manzanillo’nun en kuzeyinde bir tarafı tepelerle çevrili, şnorkelle yüzerken bir metreden uzun trompet ve kirpi balıklarına hayran kalabileceğiniz Meksika plajı La Boquita bulunuyor. Volkanın yakınlığı nedeniyle, buradaki kum genellikle koyu bir renktedir ve bu da plajı çekici hale getiriyor.

Çakıllı bir yoldan ulaşılması zor olan altın kumlu Peña Blanca ise neredeyse 2 buçuk kilometre uzunlukta olmasına rağmen ülkenin en tenha plajlarından biri.

2. Michoacan: Manzanillera ve Maruata

Michoacán eyaletinin Pasifik kıyısı, turizm için hala tamamen gelişmemiş durumda ve bu nedenle kalabalığı sevmeyenler için gerçek bir cennet. Bölge etkileyici kayalık sahil şeritleri ve tenha altın kumlu plajlar, yalnızca yoğun gür yeşillikler ve birkaç basit köyden ibaret. Manzanillera Plajı’nda bir kayanın üzerinde oldukça rahat kabanalar (= bungalovlar), küçük süpermarketler ve harika bir restoran bulacaksınız. Ancak Maruata Plajı buradan 2 saat doğuda.

Yemek yemek için birkaç yüz metre uzaklıktaki küçük kasabaya yürümek zorundasınız ve kabanalar çok daha basit. Issız altın kumsallar, saklı koylar ve küçük, kayalık adaların nefes kesen manzarası ile ödüllendirileceksiniz. Küçük koylardan birinde, çokça fotoğrafı çekilen “Dedo del Dios” (=Tanrı’nın parmağı) kaya oluşumu da ilgi çekici.

3. Puerto Vallarta / Meksika Plajları

Puerto Vallarta, batıdaki Jalisco eyaletinde, dağlar ve ormanlarla korunan geniş bir koyda korunmaktadır. Rahat bir terk yeri, diye düşünebilirsiniz, ama ondan uzak. Uzun yıllar boyunca burası Amerikalı turistler için popüler bir yer olmuştur. “Haklısın!” diye hayretle fark etmem gerekti, çünkü bu şehirde İspanyolcadan çok İngilizce konuşulsa da, güzel kumsalların, masmavi okyanusun, birkaç günlüğüne katamaranla rehberli şnorkelli yüzme turlarının mükemmel kombinasyonunun tadını çıkardık. , alışveriş, gece hayatı ve iyi restoranlar. Ayrıca yapraklı Vallarta Botanik Bahçeleri’ni ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim – gür yeşillikler arasında sessiz, uzun yürüyüşler, mükemmel bir restoran ve cana yakın, yardımsever personel!

4. Puerto Escondido: Playa Zicatela ve Playa Carrizalillo

Sörfçüler ve rahat yaşam tarzının hayranları için Puerto Escondido “Olması gereken yer”. Güney Oaxaca eyaletinde bulunan bu sörf noktası, geniş, altın rengi kumlu bir plaja, şık plaj barlarına ve rahat bir atmosfere sahip. Bazen güçlü akıntılar ve bazen yüksek dalgalar sörfçülerin kalplerini daha hızlı attırırken (özellikle Playa Zicatela’da), Playa Carrizalillo’da yüzen güzellikler paralarının karşılığını alıyor. Sakin bir koyda yer alan bu Meksika plajı, sığ, turkuaz su, rahatlama sağlayan gölgeli noktalar ve gün batımı ile mükemmel bir günü sonlandırmak için birkaç harika plaj barıyla öne çıkıyor.

5. Mazunte: Playa Rinconcito

1970’lerde deniz kaplumbağalarını korumak için birçok hippi ve çevrecinin yoğun ilgi gösterdiği Mazunte’de saatler daha yavaş işliyor. Birkaç palmiye ağacının sıralandığı pitoresk Playa Rinconcito, sizi dinlenmeye ve yüzmeye davet ediyor. Aktif olmak istiyorsanız yaklaşık yarım saat uzaklıktaki ve kayalık bir tepe üzerinde bulunan Punta Cometa’ya yürüyerek gidebilirsiniz.. Burada doğal deniz suyuyla beslenen bir havuzda yüzebilir (ancak kayalardan havuza inerken dikkatli olun) ve romantik bir gün batımı için mükemmel noktayı yakalayabilirsiniz.

6. Playa de Holbox

Yucatán‘ın kuzey kıyısındaki küçük, uzun ada huzur ve sessizlik arayan dalgıçların en sevdiği yerlerden. Aynı adı taşıyan küçük köyde güzel küçük kafeler ve restoranlar, palmiye ağaçlarının altında hamakları olan güzel kabanalar bulacaksınız. Adada motorlu araç olmaması da burayı çekici kılan şeylerden. Güneş kremine ek olarak mutlaka yanınızda sivrisinek spreyi bulundurmalısınız. Adaların güney kıyıları mangrovlarla kaplı olduğu için ne yazık ki bazı sivrisinekler de alacakaranlıkta ortaya çıkıyor.

7. Isla Mujeres: Playa Norte / Meksika Plajları

Karayipler’in klasik ada yaşamını ve hissini arıyorsanız, Isla Mujeres tam size göre. Küçük sürat tekneleri, Cancún’dan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Isla Mujeres’e düzenli olarak sefer yapıyor. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda, ancak maksimum 500 metre genişliğinde olan bu adada sadece konforlu otel ve apartman daireleri değil, birçok güzel restoran, bar, mağaza bulacaksınız. Adanın kuzey ucunda ise mükemmel Norte plajı yer alıyor. Playa Norte neredeyse gerçeküstü. Çünkü suya yaklaşık 50 metre girseniz bile, dip hala neredeyse bir metredir ve sanki bir camdanmış gibi net bir şekilde görülebilir ve bazen renkli bir balık bile ulaşılabilecek mesafede kaybolur.

8. Meksika Plajları: Playa del Carmen

Playa del Carmen plajı belki de listedeki en turistik Meksika plajı ama yine de bu hareketli doğu sahil kasabasında geçirdiğiniz zamandan çok keyif alacaksınız. Geniş, açık renkli kumsal hemen hemen her zaman kalabalık. Playa del Carmen’de her bütçeye uygun harika konaklama birimleri, gezinti ve alışveriş caddesi bulunmakta. i yemek çeşitleri değil, aynı zamanda tesis bünyesindeki su sporları da öne çıkmaktadır.

9. Cozumel: Playa Palancar

Playa del Carmen’den yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Meksika’nın en büyük adasına neredeyse her saat bir feribot kalkıyor. Feribot, doğrudan adanın en büyük kasabası olan El Parque’a yanaşmakta. Cozumel’in 21 kilometre güneyindeki Playa Palancar az ziyaret edilen, yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda beyaz kumlu bir plaj. Korunaklı batı konumu nedeniyle şnorkelli yüzme için ideal. Hızlı ve dik bir şekilde deniz derinleşir ve berrak, turkuaz mavisi suyun içinde, dalış gözlükleriyle altınızdaki sualtı dünyasının harika manzarasını her zaman görebilirsiniz.

Adanın geri kalanı da görülmeye değer, bu yüzden adanın güneyindeki reggae bar “Freedom in Paradise”ın hamaklarında rahatlayıp eşsiz bitki örtüsünü keşfedebilirsiniz.

10. Tulum Plajı

Beyaz Karayip plajının önündeki kayalıklardaki Maya tapınaklarının görüntüleri Tulum’u dünyaca ünlü yaptı. Maya tapınakları kesinlikle görülmeye değer ama rehberli turların yapıldığı otobüsler buraya gelmeden çok erken saatlerde ziyaret edilmeli. Bu, aynı zamanda, herkesi kıskandıracak ıssız bir fonun önünde anlık görüntü almanın da en iyi yoludur.

Meksika’nın en beyaz kumlu plajı olan Tulum plajı, göz alabildiğine uzadığı için mutlaka kendinize ıssız bir yer bulabilirsiniz.

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