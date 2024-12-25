Kazakistan’da Azerbaycan Havayolları’na ait uçak düştü

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) tarafından yapılan açıklamada, Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi yolcu uçağının kuş sürüsüne çarpması sonucu Aktau yakınlarında düştüğü bildirildi. Kazadan sağ kurtulanlar arasında durumu ağır olan 6 kişi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı açıklandı.

Magdeburg Noel pazarı saldırısının zanlısı Taleb al-Abdulmohsen’in, İslam karşıtı görüşler paylaştığı ve Almanya’nın aşırı sağ partisi AfD ile bağlantıları olduğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan’dan gelen uyarılara rağmen zanlının tehdit olarak görülmediği belirtiliyor.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: “Kazakistan’ın İsviçre’si” Burabay’a turist ilgisi artıyor!