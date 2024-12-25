Dünya

Kazakistan’da Azerbaycan Havayolları’na ait uçak düştü

Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağında 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. İlk belirlemelere göre kazadan 25 kişi sağ kurtuldu.

Aslı25/12/2024
161 Bir dakikadan az
Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları’na ait yolcu uçağında 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu.
Seyşeller

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) tarafından yapılan açıklamada, Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi yolcu uçağının kuş sürüsüne çarpması sonucu Aktau yakınlarında düştüğü bildirildi. Kazadan sağ kurtulanlar arasında durumu ağır olan 6 kişi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı açıklandı.

Magdeburg Noel pazarı saldırısının zanlısı Taleb al-Abdulmohsen’in, İslam karşıtı görüşler paylaştığı ve Almanya’nın aşırı sağ partisi AfD ile bağlantıları olduğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan’dan gelen uyarılara rağmen zanlının tehdit olarak görülmediği belirtiliyor.

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Aslı25/12/2024
161 Bir dakikadan az
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