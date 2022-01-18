Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı Metsola

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) başkanlığına Maltalı muhafazakar siyasetçi Roberta Metsola seçildi. AP’deki Avrupa Halk Partisi grubunun üyesi olan 43 yaşındaki Metsola, Parlamento tarihinde bu göreve seçilen en genç isim olma özelliğini taşıyor. Strasbourg’ta yapılan oylamada, 616 reyin 458’ini alan Metsola böylece, 11 Ocak tarihinde, görev süresinin bitmesine az bir süre kala 65 yaşında hayatını kaybeden David Sassoli’nin halefi oldu.

Yasama döneminin tam ortasına AP meclis başkanlığının Sosyal Demokratlardan, Hristiyan Demokratlara geçeceği konusunda daha önce anlaşmaya varılmıştı. Roberta Metsola’nın doğum gününde başkanlığa seçildiği oylama, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle uzaktan oy verme yöntemi ile yapıldı.

AP Meclis Başkanlığı seçiminde, Parlamento’da grubu bulunan Sol Parti İspanyol Sira Rego’yu, Yeşiller ise İsveçli Alice Bah Kuhnke’yi aday göstermişti.

Sosyal Demokratlar ve Liberaller ise aday çıkarmayarak Metsola’yı destekleme kararı almıştı.

Roberta Metsola kimdir?

Avrupa Hukuku alanında uzman olan Roberta Metsola, 2013 yılından bu yana Avrupa Parlamentosu’nda milletvekili olarak yer alıyor. 2020 yılının Kasım ayında Meclis’in birinci başkan yardımcılığı görevini üstlenen Maltalı siyasetçi yolsuzlukla mücadele konularıyla tanınıyor. Başkan seçilmesinin ardından bir konuşma yapan Metsola, kendine duyulan güvenden dolayı onurlandırılmış hissettiğini ifade etti.

Eşi Finlandıyalı olan Metsola’nın dört erkek çocuğu bulunuyor.

Kaynak : DW