Kenya’da vergi protestosunun enkazı temizleniyor

Kenyalılar , en az altı kişinin ölümüne yol açan tartışmalı bir vergi planıyla ilgili şiddetli gösterilerin ortasında protestocuların parlamentoyu basmasından bir gün sonra, çarşamba günü başkentte hâlâ hissedilen keskin göz yaşartıcı gaz kokusuyla uyandı .

Kenya’da sular duruldu mu?

Gün başladığında herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı. Belediye çalışanları enkazları temizlemeye başlarken polis ve askerler sokaklarda devriye gezdi. Parlamento, belediye binası ve yüksek mahkeme, “Olay Yerine Girmeyin” yazılı bantlarla kordon altına alındı.

Devlet Başkanı William Ruto’nun olayları ihanet olarak nitelendirmesi ve huzursuzluğu “ne pahasına olursa olsun” bastıracağına yemin etmesinin ardından, gece boyunca polise destek olmak için ordu görevlendirildi.

Kenya , yaşam pahalılığı konusundaki hayal kırıklıklarının giderek artması nedeniyle vergileri artıracak bir finans tasarısı önerisine karşı bir haftadan uzun süredir kitlesel protestolarla sarsılıyor . Ekonomik rahatlama vaatlerini alkışlayarak Ruto’nun iktidara gelmesine yardımcı olan birçok genç, reformların acılarına itiraz etmek için sokaklara döküldü.

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Güney Kore ile Kuzey Kore arasında gerilim tırmanıyor.Son olarak Güneş Kore, Kuzey Kore’ye ait hipersonik füzenin uçuş sırasında infilak ettiğini açıkladı.