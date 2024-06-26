Kuzey Kore’ye ait hipersonik füze uçuş sırasında infilak etti

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore tarafından fırlatıldığından şüphelenilen bir hipersonik füzenin Çarşamba günü uçuş sırasında patladığını duyurdu. Bu gelişme, Kuzey Kore’nin Güney Kore ve Japonya ile üçlü askeri tatbikat için bölgeye bir ABD uçak gemisinin konuşlandırılmasına itiraz etmesinin ardından geldi .

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin başkent bölgesinden sabah 5.30 civarında fırlatılan füzenin başarısızlıktan önce Kuzey’in doğu sularına doğru hedeflendiği belirtildi.

Kuzey Kore’ye ait hipersonik füze Wonsan kenti yakınlarında infilak oldu

Genelkurmay Başkanları daha sonra füzenin Kuzey’in doğu kıyısındaki Wonsan kenti yakınlarında uçarken patladığını söyledi. Füze parçaları, fırlatma sahasından 250 kilometre (155 mil) kadar suya dağıldı. Hemen herhangi bir hasar bildirilmedi.

Genelkurmay Başkanları, silahın katı yakıtlı hipersonik bir füze olduğundan şüpheleniyordu ve testin amacı, kapasitesinin artırılmasıydı. Genelkurmay Başkanları, fırlatmanın muhtemelen bir motor arızası nedeniyle normal fırlatmalardan daha fazla duman ürettiğini söyledi.

Güney Koreli gazetecilere verilen arka plan brifinginin içeriği yabancı medyayla paylaşıldı.



Kuzey Kore, Güney Kore’ye içerisinde çöp bulanan balonlar göndermeye devam ediyor. Bu saldırı sebebiyle Güney Kore’de sınıra büyük hoparlörler kurmuştu. İki ülke arasında gerilim tırmanıyor.

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