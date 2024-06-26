Dünya

Pakistan’da aşırı sıcaklar sebebiyle 29 kişi öldü

Küresel ısınma sebebiyle bazı ülkelerde sıcaklık rekorları kırılıyor. Pakistan'dan gelen haberlere göre sıcaklık sebebiyle 29 kişi hayatını kaybetti.

Aslı26/06/2024
63 1 dakika okuma süresi
Küresel ısınma sebebiyle bazı ülkelerde sıcaklık rekorları kırılıyor. Pakistan'dan gelen haberlere göre sıcaklık sebebiyle 29 kişi hayatını kaybetti.
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Pakistan’ın Sind eyaletinin Karaçi kentinde, aşırı sıcaklar nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, ülkedeki yardım kuruluşlarından yetkililer, Karaçi kentinin farklı bölgelerinde son 3 günde aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden 29 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Yüzlerce kişinin de kentteki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Pakistan’da ölenlerin sayısı daha fazla olabilir

Pakistan'da aşırı sıcaklar sebebiyle 29 kişi öldü

Öte yandan, ülkedeki en büyük yardım kuruluşlarından Edhi Vakfı yetkilisi Faisal Edhi, yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklarda hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu söyledi.

Edhi, son günlerde kuruluşun Karaçi’deki morglarına aşırı sıcaklar nedeniyle öldüğü düşünülen yüzlerce kişinin getirildiğini, doktorlar teşhis koymadan ölümlerin sebebinin ne olduğunu tam olarak bilemeyeceklerini dile getirdi.

ABD yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Arizona eyaletinde 6 kişi sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetti.

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Aslı26/06/2024
63 1 dakika okuma süresi
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