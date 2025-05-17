Kremlin’den İstanbul mesajı! Putin-Zelenski görüşecek mi?

İstanbul’da üç yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze Ukrayna-Rusya görüşmelerinin ardından Kremlin’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında doğrudan bir görüşmenin, ancak bazı koşullar sağlanırsa mümkün olabileceğini belirtti.

Putin-Zelenski görüşecek mi?

Peskov açıklamasında, “Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öncelik esir takasında

Gazetecilere yaptığı değerlendirmede ise Peskov, İstanbul’da varılan ilk uzlaşıların yerine getirilmesinin öncelikli olduğunu söyledi. Özellikle 1000’er kişilik savaş esiri değişiminin tamamlanmasının, liderler düzeyindeki temasların önünü açabileceğini vurguladı.