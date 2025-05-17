Dünya

Kremlin’den İstanbul mesajı! Putin-Zelenski görüşecek mi?

İstanbul’daki Rusya-Ukrayna zirvesi sonrası Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, liderler düzeyinde bir görüşmenin mümkün olduğunu ancak bunun için esir takasının tamamlanması gerektiğini söyledi.

NationalTurk FR17/05/2025
5 Bir dakikadan az
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Zelenski’nin görüşmesi için esir takasının tamamlanması gerektiğini söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Zelenski’nin görüşmesi için esir takasının tamamlanması gerektiğini söyledi.
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İstanbul’da üç yıl aradan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze Ukrayna-Rusya görüşmelerinin ardından Kremlin’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında doğrudan bir görüşmenin, ancak bazı koşullar sağlanırsa mümkün olabileceğini belirtti.

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1 Putin-Zelenski görüşecek mi?
1.1 Öncelik esir takasında

Putin-Zelenski görüşecek mi?

Peskov açıklamasında, “Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Öncelik esir takasında

Gazetecilere yaptığı değerlendirmede ise Peskov, İstanbul’da varılan ilk uzlaşıların yerine getirilmesinin öncelikli olduğunu söyledi. Özellikle 1000’er kişilik savaş esiri değişiminin tamamlanmasının, liderler düzeyindeki temasların önünü açabileceğini vurguladı.

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NationalTurk FR17/05/2025
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