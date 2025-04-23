AmerikaDünya

ABD’li bakan Kristi Noem’in çantası çalındı

Washington’daki bir restoranda akşam yemeği yerken çantası çalınan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’in pasaport, bakanlık kartı, ilaçlar ve 3 bin dolar nakit parası kayboldu.

NationalTurk FR23/04/2025
4 1 dakika okuma süresi
Bir restoranda akşam yemeği yerken çantası çalınan Kristi Noem’in pasaport, bakanlık kartı, ilaçlar ve 3 bin dolar nakit parası kayboldu.
Bir restoranda akşam yemeği yerken çantası çalınan Kristi Noem’in pasaport, bakanlık kartı, ilaçlar ve 3 bin dolar nakit parası kayboldu.
WTS ile Maldiv Fırsatı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, pazar günü başkent Washington DC’deki Capital Burger adlı restoranda yemek yerken bir hırsızın kurbanı oldu. Bakan Noem, olayla ilgili yaptığı açıklamada ehliyet, pasaport, DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) giriş kartı, ilaçlar, makyaj malzemeleri, boş çekler, daire anahtarları ve yaklaşık 3 bin dolar nakit paranın bulunduğu çantasının çalındığını doğruladı.

İçerik gizle
1 Gizli Servis olay anında oradaydı
2 Planlı bir hırsızlık mı?
3 “Ciddi bir güvenlik zafiyeti”
4 Kristi Noem’in ailesi de yanındaydı

Gizli Servis olay anında oradaydı

Noem’in güvenliğinden sorumlu Gizli Servis üyelerinin olay sırasında restoranda bulunduğu ve olayın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi. Maskeli bir erkek şahsın Noem’in sandalyesine yanaşarak ayağıyla çantayı kendine doğru kaydırdığı ve birkaç dakika içinde çantayı alarak restorandan ayrıldığı kaydedildi.

Planlı bir hırsızlık mı?

Şüphelinin doğrudan Bakan Noem’i mi hedef aldığı yoksa rastgele bir hırsızlık mı yaptığı henüz netlik kazanmadı. ABD medyasına göre olay sırasında restoranda sivil kıyafetli en az iki Gizli Servis mensubu bulunuyordu.

“Ciddi bir güvenlik zafiyeti”

Eski Gizli Servis ajanı ve güvenlik uzmanı Jonathan Wackrow, olayın bir güvenlik zafiyeti olduğunu belirtti. Wackrow, “Bir hırsızın bu kadar yaklaşabilmesi ve Bakan’ın eşyalarını alıp kaçması büyük risk taşır. Bu durum, Gizli Servis ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından detaylıca incelenmeli,” dedi.

Kristi Noem’in ailesi de yanındaydı

Bakan Noem’in sözcüsü, hırsızlık anında ailesinin de yanında olduğunu, Noem’in nakit parayı Paskalya tatili boyunca ailesine yemek ve hediye almak için taşıdığını ifade etti.

Bağlantılar
NationalTurk FR23/04/2025
4 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu