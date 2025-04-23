ABD’li bakan Kristi Noem’in çantası çalındı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, pazar günü başkent Washington DC’deki Capital Burger adlı restoranda yemek yerken bir hırsızın kurbanı oldu. Bakan Noem, olayla ilgili yaptığı açıklamada ehliyet, pasaport, DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) giriş kartı, ilaçlar, makyaj malzemeleri, boş çekler, daire anahtarları ve yaklaşık 3 bin dolar nakit paranın bulunduğu çantasının çalındığını doğruladı.

Gizli Servis olay anında oradaydı

Noem’in güvenliğinden sorumlu Gizli Servis üyelerinin olay sırasında restoranda bulunduğu ve olayın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi. Maskeli bir erkek şahsın Noem’in sandalyesine yanaşarak ayağıyla çantayı kendine doğru kaydırdığı ve birkaç dakika içinde çantayı alarak restorandan ayrıldığı kaydedildi.

Planlı bir hırsızlık mı?

Şüphelinin doğrudan Bakan Noem’i mi hedef aldığı yoksa rastgele bir hırsızlık mı yaptığı henüz netlik kazanmadı. ABD medyasına göre olay sırasında restoranda sivil kıyafetli en az iki Gizli Servis mensubu bulunuyordu.

“Ciddi bir güvenlik zafiyeti”

Eski Gizli Servis ajanı ve güvenlik uzmanı Jonathan Wackrow, olayın bir güvenlik zafiyeti olduğunu belirtti. Wackrow, “Bir hırsızın bu kadar yaklaşabilmesi ve Bakan’ın eşyalarını alıp kaçması büyük risk taşır. Bu durum, Gizli Servis ve İç Güvenlik Bakanlığı tarafından detaylıca incelenmeli,” dedi.

Kristi Noem’in ailesi de yanındaydı

Bakan Noem’in sözcüsü, hırsızlık anında ailesinin de yanında olduğunu, Noem’in nakit parayı Paskalya tatili boyunca ailesine yemek ve hediye almak için taşıdığını ifade etti.

