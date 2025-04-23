TBMM 105 Yaşında: Milli İradenin Sembolü, Cumhuriyet’in Temeli

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 23 Nisan 1920’de Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), millet egemenliğinin tecelli ettiği en önemli yapı olarak tarihe geçti. İstanbul’un işgal edilmesinin ardından Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması, Ankara’da yeni ve güçlü bir Meclis ihtiyacını doğurdu.

Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mart 1920 tarihli genelgesiyle, halkın seçtiği temsilcilerle olağanüstü yetkili bir meclisin toplanması çağrısı yapıldı. Hacı Bayram Camii’nde kılınan cuma namazının ardından, dualar ve kurbanlarla açılan Meclis, Türk milletinin kaderini yeniden yazmaya başladı.

“Milletin İradesine Uymayanların Talihi Hüsrandır”

TBMM’nin ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk, Meclis’in önemini şu sözlerle vurguladı:

“Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir. Bu kutsal ateş, kendi içindeki bilgisizlik ve karanlığı yakacak, bağımsızlığımızın önüne dikilecek olan bütün engelleri yıkacaktır.”

Bu sözler, Meclis’in yalnızca bir yasama organı değil, aynı zamanda milletin özgürlük ve bağımsızlık yolunda attığı en büyük adım olduğunu ortaya koydu.

23 Nisan: Ulusun Bayramı, Çocukların Günü

23 Nisan, yalnızca Meclis’in açıldığı gün değil; aynı zamanda dünya tarihinde bir ilk olarak çocuklara armağan edilen bayramdır. 23 Nisan 1921’de milli bayram ilan edilen bu gün, Atatürk’ün himayesinde 1927 yılında ilk kez “Çocuk Bayramı” olarak kutlandı.

1983’te “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” adını alan bu özel gün, Türkiye’nin çocuklara verdiği önemin simgesi haline geldi. 1979’dan itibaren uluslararası boyut kazanan bayramda, dünyanın dört bir yanından çocuklar Türkiye’ye gelerek dostluk ve kardeşlik mesajları vermeye devam ediyor.

TBMM: 105 Yıldır Halkın Sesi

105 yaşına giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün hâlâ millet iradesinin ve demokrasinin temel taşı olmayı sürdürüyor. Gazi Meclis, hem geçmişin mücadele ruhunu hem de geleceğin umudunu içinde barındırıyor.

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