Ekrem İmamoğlu hakkında dikkat çeken ifade

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere birçok isim hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalarla soruşturma sürüyor.

Soruşturma dosyasına müşteki sıfatıyla ifade veren Eston Yapı AŞ ortaklarından iş insanı Fuat Keleş, Beylikdüzü’ndeki büyük bir konut projesinde karşılaştığı iddiaları anlattı.

“Babamı davadan feragat etmeye zorladı”

Keleş’in ifadesine göre, 2015 yılında TMSF’den alınan konut projesinde mevcut ruhsatlar dışında kalan parseller için ruhsat almak istediklerinde engellemelerle karşılaştılar. Keleş, İmamoğlu’nun babası Mustafa Keleş’i arayarak bir davadan feragat etmesini istediğini, reddedilince ise ruhsatın imzalanmadığını öne sürdü.

“Ofisime gelip 1 milyon dolar istedi”

İlerleyen süreçte tanımadığı Fatih Keleş isimli bir kişinin ofisine gelerek, ruhsat işinin çözümü için 1 milyon dolar istediğini söyleyen Fuat Keleş, şu ifadeleri kullandı:

“Senin ruhsat işini çözmem için bana 1 milyon dolar getirmen lazım.’ dedi. Ben de şahsına senet hazırlayıp 3 eşit parça olarak teslim ettim. İlerleyen günlerde yine bu ofise giderek, paraları teslim ederek senetleri alarak imha ettim. Ben bu ödemeyi 3 seferde farklı zamanlarda Fatih Keleş’in ofisinde bizzat kendisine teslim ederek yapmak zorunda kaldım. Bunun dışında şahsım veya şirketim imar planlarının bize verdiği yetki dışında 1 metrekare bile fazladan inşaat yapmadı. Bu parayı hakkım olan ve mevzuata uygun hazırlanmış talepli dosyadan ruhsat alabilmek için vermek zorunda kaldım. Ruhsat alamasaydım tüm ticari faaliyetim sekteye uğrayacaktı. Bu şahıs bu durumumuzu bilerek Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘ndan aldığı direktifle ‘1 milyon dolardan 1 kuruş bile aşağı olmaz.’ diyerek beni korkuttu.”

“İmamoğlu’ndan talimat aldığını söyledi”

Fuat Keleş, Fatih Keleş’in kendisini Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan aldığı doğrudan talimatla yönlendirdiğini ve “1 kuruş bile aşağı olmaz” diyerek baskı yaptığını iddia etti. Ruhsat alınamaması durumunda ticari faaliyetlerinin sekteye uğrayacağını belirten Keleş, yapı ruhsat belgesini de soruşturma dosyasına sunduğunu kaydetti.