Kuzey Işıkları pek çok ülkede görüntülendi!

Kuzey Işıkları Birleşik Krallık’ta ender görülen bir görüntü oluşturarak ülkenin her yerindeki gökyüzü gözlemcilerini memnun etti.

Heyecanlı izleyiciler, aurora borealis olarak da bilinen, İngiltere’nin güney kıyısı da dahil olmak üzere ülkenin her yerinde görülebilen ışıkların resimlerini paylaştı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin (NOAA) nadir görülen bir güneş fırtınası uyarısı yayınlamasıyla birlikte, yıllardır en güçlü jeomanyetik fırtınalardan birinin Dünya’yı vurmasından sonra görülebildiler.

Bu tür fırtınalar insanların ışıkları görme şansını artırıyor.

Cuma günü meydana gelen aşırı jeomanyetik fırtına, en yüksek G5 olarak sınıflandırıldı.

NOAA, bu ölçekteki fırtınaların uydular ve elektrik şebekesi de dahil olmak üzere altyapıyı potansiyel olarak etkileyebileceği konusunda uyardı.

Son büyük G5 fırtınası İsveç’te elektrik kesintisine neden oldu, ancak şu ana kadar herhangi bir kesinti bildirilmedi.

Enerji Ağları Derneği sözcüsü Ross Easton, “Enerji endüstrisi, uzay da dahil olmak üzere çok geniş bir dizi etkinlik planlıyor” dedi ve uzay tahminlerinin hafta sonu dikkatle izlendiğini ekledi.

Cuma akşamındaki gibi açık gökyüzü, Birleşik Krallık’ın neredeyse her yerinden görülebilmesini mümkün kıldı.

Cumartesi gecesi Kuzey Işıkları yeniden görülecek

Cumartesi günü yeniden kutup ışığı etkinliği bekleniyor ve jeomanyetik fırtınanın hâlâ “güçlü” kategoride olması beklenirken, ilk göstergeler fırtınanın Cuma gününün en uç noktasına ulaşmayabileceği yönünde.

Kuzey Işıklarını görmek ne kadar nadirdir?

Aşırı jeomanyetik fırtınanın Dünya’ya en son 2003 yılında çarptığı zaman, Cuma günkü olay nadirdi. Kuzey Işıklarını İngiltere’nin kuzey bölgeleriyle sınırlı görmeye çok daha alışkınız.

Geçtiğimiz yıl boyunca Birleşik Krallık’ın güney kesimlerinde auroranın zayıf bir şekilde gösterildiği durumlar yaşandı.

Bunun nedeni, 11 yıllık güneş döngüsünde, Güneş’in yüzeyinde doğal olarak daha fazla güneş lekesinin bulunduğu ‘güneş maksimumuna’ yaklaşıyor olmamızdır.

Güneş lekeleri, Koronal Kütle Atılımlarında (CME’ler) yüklü parçacıkları püskürten dev volkanlar gibidir. Şu anda bunların daha fazla olmasıyla, daha sık ve güçlü kutup ışığı etkinliklerinin yaşanma şansı daha yüksek.

Bu olayları daha iyi tahmin edebildiğimiz ve çoğumuzun auroranın parlak ışıklarını yakalayabilen bir akıllı telefona sahip olduğu için, son on veya yirmi yılda gözlemlerde bir artış olduğunu da belirtmekte fayda var.

Ancak her zaman olduğu gibi, ışık kirliliğinden uzak, gece gökyüzünü net bir şekilde gören herhangi bir yer, bunları görmeniz için size en iyi şansı verecektir.

Işıklar dünyanın her yerindeki gökyüzü gözlemcilerini şaşkına çevirdi

ABD’de NOAA, ışıkların Alabama ve Kuzey Kaliforniya kadar güneyde görülebileceğini söyledi.

Avrupa’nın pek çok kuzey ülkesi de bu gösteriye tanık oldu.

Kameralar, Avusturya üzerinde parlak pembe gökyüzünü ve Almanya üzerinde mor bir gölgeyi yakaladı; Slovakya, İsviçre, Danimarka ve Polonya’daki izleyicilerin yanı sıra ışık gösterisinden keyif alan diğer kişiler de vardı.

Işıklar Çin’de de çekildi ve ülkenin kuzeyinde fuşya rengi gökyüzü fotoğraflandı.

Gökyüzünü pembe yapan şey nedir?

Kuzey Işıkları – veya aurora borealis – gece gökyüzünde parlak, dönen ışık perdeleri olarak görünür ve renkleri yeşilden pembeye ve kırmızıya kadar değişir.

Güneşten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferindeki gazlara çarpması sonucu oluşur.

Renkler, Dünya atmosferindeki farklı gazların yüklü parçacıklar tarafından enerjilendirilmesi nedeniyle oluşur.

Dünya atmosferindeki en yaygın iki gaz nitrojen ve oksijendir. Oksijen atomları, Kuzey Işıklarında en sık görülen renk olan yeşil renkte parlarken, nitrojen atomları mor, mavi ve pembe yayar.

En etkileyici auroralar, Güneş’in “koronal kütle püskürmeleri” adı verilen gerçekten büyük parçacık bulutları yayması sırasında ortaya çıkar.

Kuzey Işıklarına hayran kalacağınız en güzel yerleri sizin için derledik. Kuzey ışıkları nerede görülür, en iyi zaman hangisidir?

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