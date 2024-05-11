Arjantin’de tren raydan çıktı: 90 yaralı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yolcu treninin park halindeki boş trene çarpması sonucu 90 kişi yaralandı.

Yetkililer, Cuma günü Arjantin’in başkentinde bir yolcu treninin raylardaki boş bir yük vagonuna çarpıp raydan çıkması sonucu en az 90 kişinin yaralandığını söyledi; bu, temel güvenlikle ilgili soruları alevlendiren nadir bir çarpışmaydı.

Arjantin’de tren kazası

Güvenlik yetkilileri, trenin Buenos Aires’ten kuzey banliyölerine doğru giderken saat 10:30 civarında Palermo semtindeki bir köprüde raydan çıktığını söyledi. Yetkililer, boş yük vagonunun neden rayların üzerinde olduğunun hemen belli olmadığını ancak araştırdıklarını söyledi.

Buenos Aires Belediye Başkanı Jorge Macri, kaza mahallinden, kurbanların hızla tahliye edilmesini övdüğü konuşmasında, “Bu kazanın mekanizması hakkında yeterli bilgi yok” dedi.

30 kişi hastanelik oldu

Düzinelerce yaralı olay yerinde tedavi edildi ve durumu orta ila ciddi olan 30 kişi, göğüs travması ve kemikleri kırılan en az ikisi helikopterle hastanelere kaldırıldı. Kentin acil servis müdürü Alberto Crescenti, kurtarma ekiplerinin polis köpekleriyle birlikte trenin enkazında mahsur kalan 90 kişiye yardım ettiğini ve bazılarını otoyolun üst geçidinden iple indirdiklerini söyledi.

Raydan çıkan yük vagonlarından sendeleyerek çıkan sersemlemiş yolcular, yerel basına, trenin köprüde birkaç dakika durduğunu, ardından yeniden hareket ederek diğer trene şiddetli bir şekilde çarptığını, yolcuları sarstığını ve kıvılcım ve duman karmaşası içinde raylardan saptığını söyledi.

Arjantin demiryolu otoritesi Trenes Argentinos yetkilileri, bölgeyi güvenlik altına almak için devam eden popüler demiryolu hattındaki hizmetin askıya alındığını söyledi. Acil müdahale ekiplerine yer açmak için bölge sakinlerinden kaza mahallinden uzak durmaları istendi.

Çarpışma, 2012-2014 yılları arasında meydana gelen bir dizi tren kazasının 50’den fazla kişinin ölümüne ve yüzlercesinin yaralanmasına neden olduğu Arjantin’de demiryolu güvenliğine yönelik incelemelerin artmasına neden oldu.

Bu durum, eski altyapının, gecikmelerin ve insan hatalarının demiryolu sistemini kazalara karşı savunmasız bıraktığı ve hükümeti yeni güvenlik ve fren sistemlerine yatırım yapmaya sevk ettiği dönemde ortaya çıktı.

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