Kuzey Kore lideri Kim: Ölüm kalım mücadelesiyle karşı karşıyayız, 2022’de öncelik ekonomi olacak

İktidarda 10 yılını tamamlayan Kim, Kore İşçi Partisi (WPK) 8. Merkez Komitesi’nin Pazartesi günü başlayan 4. Genel Kurul Toplantısı’nın sonunda Cuma günü konuşma yaptı.

Konuşmasında ABD veya Güney Kore’den doğrudan bahsetmeyen Kim, kalkınmayı artırmanın ve insanların yaşam standartlarını iyileştirmenin ana görev olduğunu söyledi.

Resmi Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kim’in 2021’deki “zor durumu” kabul ettiğini ve “insanlar için gıda, giyim ve barınma sorununu çözmede radikal ilerleme sağlamak için önemli bir görev” belirlediğini bildirdi.

Pandemi ile mücadelenin önümüzdeki yıl için ana hedeflerden biri olduğunu söyleyen Kim, “Acil salgın önleme çalışmaları, devlet çalışmalarında en yüksek öncelik haline getirilmelidir” dedi.