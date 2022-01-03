Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur maaşına yüzde 30,5 zam yapılacak, en düşük emekli maaşı 2.500 lira olacak

“2021 enflasyonumuz yüzde 36 olarak açıklandı. Her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böyle bir tablo ile karşı karşıya kalmasından dolayı üzüntülüyüz. Enflasyonu en düşük seviyelere indiren biziz. En kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Bu derece yüksek çıkması küresel emtia fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmanın etkisinin olduğunu biliyoruz. Köpüğü aldığımızda nasıl gerçekçi tablo ortaya çıktıysa enflasyonda da bunu yapacağız.”