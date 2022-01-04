Janez Jansa: “AB’nin genişlemesini tekrar gündeme taşıdık”

Slovenya’nın dönem başkanlığı sırasında AB’nin genişlemesini tekrar gündeme taşıdığını söyleyen Jansa, AB’nin Batı Balkanlar’a genişlememesi halinde bu bölgeyi başkalarının alacağını söyledi.

Konuştuğu bazı liderlerin genişleme fikrine tepki gösterdiklerini söyleyen Jansa, “Avrupalı liderlerden biri, ismini zikretmeyeceğim, bu şekilde ucuz iş gücü oluştururken onları neden AB’ye alalım dedi” diye konuştu.

Avrupa’nın genişlemesinin tekrar tartışılmaya başlanmasının Slovenya hükümetinin stratejik başarılarından biri olduğunu söyleyen Jansa, bazı eski AB üyelerinin dar görüşlülükleri veya milli menfaatlerinin özgür, barışçıl ve birleşik bir AB’ye engel olamayacağını söyledi.

Avrupa Birliği projesinin henüz tamamlanmadığını söyleyen Jansa, AB’nin genişlemesinin birliğin temel bir bileşeni olduğunu ifade etti.

Kaynak: BNews