Kuzey Kore’de savaş gemisi töreninde kaza

Kuzey Kore’de üretilen 500 tonluk savaş gemisinin denize indirilmesi sırasında yaşanan kaza, tersane yetkililerinin gözaltına alınmasına yol açtı. Chongjin Tersanesi’nde düzenlenen törende, Kim Jong-Un’un katılımıyla denize indirilen savaş gemisi hatalı kayarak yan yatıp karaya oturdu.

Kim Jong-un kazayı “Suç” olarak niteledi

Kazanın ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, yaşanan olayı “ciddi bir kaza” ve “tolere edilemeyecek bir suç eylemi” olarak değerlendirdi.

Kuzey Kore’de sorumlular gözaltına alındı

Pyongyang yönetimi, yürütülen soruşturma kapsamında Chongjin Tersanesi Başmühendisi Kang Jong Chol, Gemi Yapım Atölyesi Müdürü Han Kyong Hak ve İdari İşler Müdür Yardımcısı Kim Yong Hak’ın gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca, Tersane Müdürü Hong Kil-ho’nun ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Geminin onarımı sürüyor

Kazada geminin taban yüzeyinde delik olmadığı, sancak tarafının zarar gördüğü ve arka bölümünden deniz suyu aldığı tespit edildi. Geminin dengesini sağlamak için 2 ila 3 gün, sancak tarafındaki hasarı onarmak için ise 10 günlük bir sürece ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

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