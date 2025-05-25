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Pentagon’da gazetecilere erişim kısıtlaması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ulusal güvenlik gerekçesiyle gazetecilerin Pentagon binasındaki erişimlerini ve dolaşımlarını sınırlayan bir talimat yayımladı.

NationalTurk FR25/05/2025
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gazetecilerin Pentagon binasındaki erişimlerini ve dolaşımlarını sınırlayan bir talimat yayımladı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, gazetecilerin Pentagon binasındaki erişimlerini ve dolaşımlarını sınırlayan bir talimat yayımladı.
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ulusal güvenliğin korunmasını gerekçe göstererek Pentagon binasındaki gazeteci erişimlerini ve dolaşımlarını sınırlayan yeni bir talimat yayımladı. Hassas bilgilerin korunmasına dikkat çekilen talimatta, gazetecilerin bazı alanlara önceden izin almadan ve yetkili refakatçi olmadan girmelerinin yasaklandığı belirtildi.

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1 Gizli sızmalar gerekçe gösterildi
2 Şeffaflık ve güvenlik arasında denge
2.1 Pentagon’da kart iptali ve yeni form zorunluluğu

Gizli sızmalar gerekçe gösterildi

“Pentagon içinde basın/medya erişimine yönelik güncellenmiş fiziksel kontrol önlemleri” başlıklı talimatta, son dönemde yaşanan gizli bilgi sızmalarına vurgu yapıldı. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’nın bulunduğu alanlar başta olmak üzere, belirli bölgelere erişim kısıtlamaları getirildi.

Şeffaflık ve güvenlik arasında denge

Talimatta, “Bakanlık, şeffaflığa bağlı kalırken aynı zamanda hassas gizli ulusal güvenlik bilgilerini korumakla yükümlüdür. Yetkisiz ifşalar, ABD hizmet üyelerinin hayatlarını tehlikeye atabilir” ifadeleri yer aldı.

Pentagon’da kart iptali ve yeni form zorunluluğu

Yeni düzenlemelere uymayan basın mensuplarının kartlarının iptal edileceği uyarısı yapılan talimatta, Pentagon’da görev yapan gazetecilerin gelecek haftalarda, gizli bilgileri koruma yükümlülüklerini içeren ve ek güvenlik kontrollerini kapsayan yeni bir bilgilendirme formunu doldurmaları gerekeceği bildirildi.

 

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NationalTurk FR25/05/2025
8 1 dakika okuma süresi
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