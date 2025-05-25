Rusya-Ukrayna arasında esir takası sürerken saldırılar arttı

Rusya ve Ukrayna arasında bin kişilik esir takasının sürdüğü günlerde, Ukrayna’da gece boyunca düzenlenen saldırılarda en az 9 kişi yaşamını yitirdi. Khmelnytskyi, Kyiv ve Mykolaiv bölgeleri hedef alınırken, Rus yetkililer Moskova’ya yönelen 12 insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna’da saldırılar sürüyor

Khmelnytskyi bölgesinde 4, Kyiv’de 4 ve Mykolaiv’de 1 kişi hayatını kaybederken, yaralılar arasında çocuklar da bulunuyor. Kyiv askeri idaresi, “Gece kolay geçmeyecek. Başkent hava saldırısı altında” açıklamasında bulundu. Bir konut binasına düşen enkaz sonucu hasar meydana geldiği bildirildi.

Moskova’da İHA saldırısı

Rusya, Moskova’ya yönelen 12 insansız hava aracının engellendiğini açıkladı. Şehirde en az dört havalimanında kısıtlamalar uygulanırken, Sheremetyevo dahil olmak üzere sivil hava trafiği etkilendi.

Büyük çaplı esir takası devam ediyor

Rusya ve Ukrayna arasında Şubat 2022’den bu yana en geniş kapsamlı esir takası başlatıldı. Cuma günü her iki taraf 390 kişiyi değiş tokuş ederken, toplamda bin kişilik takas planlanıyor. Esir takası sırasında serbest kalan Ukraynalı askerler, sevinç gözyaşları ve duygusal anlarla karşılandı.

Zelensky’den yaptırım çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, saldırıların Moskova’nın savaşı uzatma stratejisinin göstergesi olduğunu belirterek uluslararası toplumdan yeni yaptırımlar çağrısında bulundu.

Trump’dan takasa destek

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda, esir takası için iki ülkeyi tebrik etti ve bu adımın “büyük bir gelişmeye yol açabileceğini” belirtti.

Diplomatik çabalar sürüyor

Son haftalarda çatışmaları sonlandırmaya yönelik diplomatik girişimler hız kazanırken, Kremlin henüz tam bir ateşkes ya da taleplerinde geri adım sinyali vermedi.

