Kuzey Koreli askerlerin Rusya’ya gönderildiği teyit edildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU), Rusya’nın Kursk bölgesine Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere gönderilen Kuzey Koreli askerlerin telsiz konuşmalarını içeren bir ses kaydı yayınladı. DIU’nun açıklamasına göre, Kuzey Koreli askerler “Mühür 1, Mühür 2” gibi şifreli askeri terimler kullanarak sinyal kontrolü yapıyor ve “Bekle” gibi ifadelerle birbirlerine talimat veriyorlar.

Kuzey Koreli 11 bin asker gönderildi

Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker gönderdiği daha önce kamuoyuna yansımış, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy en az 11 bin Kuzey Kore askerinin Rusya’nın sınır bölgesi Kursk’a konuşlandırıldığını açıklamıştı. Zelenskiy, Kuzey Kore askerleriyle Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayarak, “Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı” demişti.

Bu gelişmeler, Kuzey Kore’nin Rusya’ya verdiği desteğin boyutlarını ve Ukrayna’daki çatışmaların uluslararası etkilerini gözler önüne seriyor.

Kuzey Kore‘nin füze denemelerine yanıt olarak Güney Kore ordusu, “Hyunmoo-II” tipi kısa menzilli balistik füze ile gerçek atış tatbikatı gerçekleştirdi. Güney Kore, olası saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

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