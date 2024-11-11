Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında soruşturma başlattı

Soruşturma kapsamında, aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltı kararı alınan kişi sayısının 23 olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Yasadışı bahis reklamı

Yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof’un da olduğu tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’ın da bulunduğu şüphelilerden 16’sı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5’inin yurt dışında olduğu, diğer 2’sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nda savcıya veren şüphelilerden Mehmet Ali Erbil, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.