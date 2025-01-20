Los Angeles’ta yangınlarla mücadele sürüyor

Los Angeles’ta iki büyük yangın, yaklaşık 40.000 dönümlük alanı kül ederek bölgede yıkıma yol açtı. Palisades yangını 10 can kaybına neden olurken, Altadena’daki Eaton yangını ise 17 kişinin ölümüne yol açtı. Yangınların kontrol altına alınma oranı yükselse de şiddetli rüzgarlar tehlikeyi yeniden artırıyor.

ABD Ulusal Hava Servisi, Pazartesi günü saatte 130 kilometreyi bulan rüzgarlarla “yüksek tehlike seviyesi” uyarısında bulundu. Vali Gavin Newsom ise, iklim değişikliği ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına dikkat çekerek, “Bu tür felaketlerle daha önce hiç karşılaşmadık” dedi.

Kurtarma ve Tahliyeler Devam Ediyor

Yangından etkilenen mahallelerde tahliye emirleri kaldırılırken, ekipler altyapının onarımı için çalışıyor. Los Angeles İlçe Denetçisi Lindsey Horvath, yeniden yerleşim sürecinin hızlandırıldığını belirtti. Kurtarma ekipleri, yangında zarar gören birçok evcil hayvanı sahiplerine kavuşturmayı başardı.

Altadena’daki evinden tahliye edilen Serena Null, kedisi Domino’ya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Null, “Onu yeniden görmek, her şeyin bir nebze daha iyi olacağına dair umut verdi” dedi.

Trump ve Newsom Karşı Karşıya

Göreve başlamaya hazırlanan Donald Trump, yangın yönetimi ve su politikaları nedeniyle Newsom’a sert eleştiriler yöneltti. Ancak uzmanlar, Trump’ın su kaynaklarıyla ilgili iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtiyor. Newsom, “Bu tür yanlış bilgiler toplumun birliğini tehlikeye atıyor” diyerek dezenformasyonun etkilerine vurgu yaptı.

Trump, bu hafta bölgeyi ziyaret edeceğini açıklarken, yangınların ardından hızla toparlanma sözü verdi.

İklim ve Ekstrem Hava Olayları

Los Angeles, yangınların ardından yağmur beklentisiyle de karşı karşıya. Ancak yağmurların, yangınla zayıflayan toprak nedeniyle sele yol açma riski bulunuyor. Vali Newsom, bu durum için 2.500 Ulusal Muhafız’ın hazır bekletildiğini ve sel önleyici çalışmaların başladığını duyurdu.

Kaliforniya’daki bu yangın felaketi, hem insani hem de ekonomik açıdan derin yaralar açarken, yetkililer iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede yeni stratejilere ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.

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