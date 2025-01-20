Melania Trump’tan Kripto Para Hamlesi: $MELANIA Resmen Piyasada

ABD’nin yeni First Lady’si Melania Trump, eşi Donald Trump’ın başkanlık yemini öncesinde kendi kripto parasını piyasaya sürdü. “Official Melania Meme” adıyla tanıtılan $MELANIA, Solana blokzinciri üzerinde oluşturulan bir kripto varlık. Melania Trump, duyuruyu sosyal medya platformu X üzerinden yaparak şu ifadeleri kullandı: “Resmi Melania Memesi yayında! Artık $MELANIA satın alabilirsiniz.”

$Trump ve $Melania Kripto Paraları Dikkat Çekiyor

Melania Trump’ın duyurusu, Başkan Donald Trump’ın daha önce başlattığı $Trump kripto parasının ardından geldi. CoinMarketCap verilerine göre, $Trump’ın toplam piyasa değeri 12 milyar dolar seviyesinde. $MELANIA ise şimdiden 1,7 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştı. Ancak her iki kripto para da volatil bir işlem süreci yaşıyor.

Yatırım veya Menkul Kıymet Değil

Hem $Trump hem de $MELANIA için oluşturulan web sitelerinde bu kripto paraların yatırım fırsatı veya menkul kıymet olmadığını belirten açıklamalar yer alıyor. Bu açıklamalar, regülasyon endişelerini azaltmayı hedefliyor.

Trump ve Kripto Paralara Yaklaşımı

Donald Trump, geçmişte kripto paraları “dolandırıcılık” olarak nitelendirse de 2024 seçim kampanyasında dijital varlıklarla ilgili söylemlerini değiştirdi. Trump, dijital varlıklarla bağış kabul eden ilk başkan adayı olarak dikkat çekti ve seçilmesi halinde bir stratejik bitcoin rezervi oluşturacağını duyurdu. Ayrıca, kripto varlık sektörüne daha olumlu yaklaşacak finansal düzenleyiciler atayacağını açıkladı.

Bu vaatler, Trump’ın başkanlık zaferinin ardından kripto para piyasalarında olumlu bir hava estirdi. Bitcoin fiyatı tarihi zirveye ulaşarak 107.000 dolardan işlem görmeye başladı.

Washington’da “Kripto Balosu”

Trump yönetiminin yapay zeka ve kripto politikalarının başına getirilen David Sacks, başkent Washington DC’de “Kripto Balosu” düzenledi. Bu etkinlik, kripto dünyasında Trump’ın başkanlık döneminde daha fazla özgürlük ve yenilik beklentisini artırdı.

Musk ve Dogecoin de Yükselişte

Kripto paralara olan ilgiyi körükleyen bir diğer faktör ise Elon Musk’ın Dogecoin desteği oldu. Trump’ın yakın destekçisi olan Musk’ın teşvikleriyle Dogecoin de bu yıl önemli bir değer kazandı.

Biden Yönetimi ve Kripto Düzenlemeleri

Joe Biden döneminde, kripto sektörüne yönelik sıkı regülasyonlar uygulanmış ve çeşitli borsalar dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Ancak Trump’ın yeniden başkan olması, kripto endüstrisine daha liberal bir yaklaşımın sinyalini veriyor.

Kadıköy Postası öneriyor: Trump, Musk ve Zuckerberg’den AB’ye dijital meydan okuma

Başkanlık seçimlerinin ardından Melani Trump dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.