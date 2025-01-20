İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘Tehdit’ ve ‘Terörle Mücadelede Görev Alan Kişileri Hedef Gösterme’ suçlarından resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını öne sürdü.

İmamoğlu’ndan Sosyal Medya Açıklaması

Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim/etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Buradan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum.”

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın Hakkında Soruşturma

Benzer bir gelişme CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile ilgili yaşandı. Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek ‘Kamu Görevlisine Hakaret’ ve ‘Terörle Mücadele Eden Kişileri Hedef Göstermek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Cem Aydın, savcılığa ifadeye çağrıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siyasi Gerilim Artıyor

İmamoğlu ve Aydın’a yönelik bu soruşturmalar, siyaset arenasında yeni bir gerilim yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri, soruşturmaların siyasi olduğunu savunarak tepki gösterdi. Adalet ve tarafsız yargı vurgusu yapan CHP temsilcileri, hukuk sisteminin siyasi müdahalelerden arındırılması gerektiğini belirtti.



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