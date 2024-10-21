Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva beyin kanaması geçirdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, evinde geçirdiği bir kaza sonucu küçük bir beyin kanaması geçirerek planlanan Rusya ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. 78 yaşındaki lider, doktorlarının tavsiyesi üzerine uzun mesafeli seyahatlerden kaçınacak ve 22 Ekim’de başlayacak BRICS Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılacak. Lula, düşmesi sonucu başında bir travma yaşadı ve bu travma kanamaya neden oldu. Doktoru Roberto Kalil, Lula’nın iyi durumda olduğunu ancak kanamanın dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

Luiz Inácio Lula da Silva evinde düştü

Lula, evde yaşadığı düşme sonrası başının arka kısmında ciddi bir travma geçirdi. Bu travma, temporal-frontal bölgede küçük bir beyin kanamasına yol açtı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından doktorları, kanamanın büyüme potansiyeli taşıdığını ve birkaç gün boyunca düzenli kontroller yapılması gerektiğini ifade etti. Lula’nın doktoru Kalil, bu tür durumların hassas olduğunu ve her ihtimale karşı dikkatli izlenmesi gerektiğini vurguladı. Ancak Lula’nın genel sağlık durumu iyi ve günlük aktivitelerini sürdürebilecek kapasitede olduğu belirtiliyor.

BRICS Zirvesi’ne katılamayacak

Lula’nın beyin kanaması geçirmesi, Rusya’da yapılacak olan BRICS Zirvesi’ne katılımını etkiledi. Zirve, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın oluşturduğu BRICS bloğuna yeni ülkelerin de katılımıyla genişleyecek önemli bir uluslararası diplomatik toplantı. Ancak Lula, bu zirvede fiziksel olarak bulunamayacak ve toplantılara video konferans yoluyla katılacak. Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, zirvede Brezilya’yı temsil edecek ve ülkenin gündemini aktaracak. Lula’nın yerine zirveye katılacak olan Vieira, Brezilya’nın BRICS bloğu içindeki önceliklerini dile getirecek.

Brezilya’da siyasi gündem

Brezilya Devlet Başkanı’nın sağlık durumu, ülke genelinde dikkatle izlenirken, Lula’nın liderliğinde hükümetin normal seyrinde devam ettiği bildirildi. Lula’nın sağlığının iyiye gittiği, ancak doktorlarının önerileri doğrultusunda dikkatli bir tedavi sürecine devam edileceği belirtiliyor. Başkanın liderliği altındaki Brezilya, BRICS zirvesinde önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Lula, 2023’te yeniden seçilmesinin ardından Brezilya’nın uluslararası arenada daha aktif bir rol üstlenmesini sağlamış ve BRICS gibi uluslararası platformlarda ülkesinin etkisini artırmak için önemli adımlar atmıştı. Lula’nın sağlık durumu sebebiyle fiziksel olarak zirveye katılamaması, Brezilya’nın diplomatik planlarını etkilemeyecek gibi görünüyor. Ancak, uluslararası arenada Lula’nın aktif katılımı ve liderliği, ülkenin küresel etkisi açısından önemli görülüyor.

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