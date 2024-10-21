Kral Charles Avustralya’da Protesto Edildi: Burası Senin Toprağın Değil

Kral Charles, gerçekleştirdiği Avustralya ziyareti sırasında, yerli halk ve cumhuriyetçi grupların protestolarıyla karşılaştı. Ziyaret, İngiltere Kraliyeti’nin sömürgecilik geçmişine yönelik eleştirilerin yeniden alevlenmesine yol açtı ve Kral, “Burası senin toprağın değil” gibi sloganlarla karşılandı. Protestolar, Avustralya’daki monarşi karşıtı duyguların güçlü bir yansıması olarak öne çıkarken, Charles’ın ziyareti sırasında yaşanan bu olaylar büyük ses getirdi.

Kral Charles’ın Avustralya Ziyareti

Kral Charles’ın Avustralya ziyareti, hem resmi temaslar hem de Avustralya halkıyla bir araya gelme amacı taşıyordu. Ancak, ziyareti boyunca yerli halkın ve cumhuriyetçi grupların sert eleştirileriyle karşılaştı. Kral, parlamentoda yaptığı konuşmanın ardından, özellikle Avustralyalı senatör Lidia Thorpe tarafından hedef alındı. Thorpe, Kral’ın konuşmasını “Burası senin toprağın değil” sözleriyle kesti ve İngiliz Kraliyeti’nin Avustralya üzerindeki hâkimiyetini eleştirdi. Thorpe, yerli haklarını savunan ve Avustralya’nın cumhuriyet olması gerektiğini savunan bir siyasetçi olarak biliniyor.

Bu protestolar, İngiliz monarşisinin Avustralya’daki sembolik rolünü sorgulayan geniş çaplı bir hareketin parçası olarak değerlendiriliyor. Avustralya, halen İngiliz Kraliyet ailesinin bir parçası olarak anayasasında Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden sonra Kral Charles’ı devlet başkanı olarak tanıyor. Ancak bu durum, özellikle genç nüfus ve yerli halk arasında uzun süredir eleştirilere neden oluyor.

Yerli Halk ve Sömürgecilik Eleştirileri

Kral Charles’ın Avustralya ziyareti, özellikle yerli halk arasında tarihi bir acının yeniden gündeme gelmesine neden oldu. İngiltere’nin sömürgeci geçmişi ve Avustralya’daki yerli halkın yaşadığı zorluklar, protestoların merkezinde yer aldı. Yerli halk, İngiltere’nin Avustralya’da yaptığı sömürgecilik faaliyetleri sonucunda topraklarının ellerinden alındığını ve kültürel miraslarının zarar gördüğünü uzun süredir dile getiriyor. Kral Charles’ın ziyaretinin, bu yaraların yeniden açılmasına neden olduğu düşünülüyor.

Lidia Thorpe, Kral Charles’ın Avustralya’da devlet başkanı olarak kabul edilmesine karşı çıkan ve Avustralya’nın bağımsız bir cumhuriyet olması gerektiğini savunan bir figür olarak dikkat çekiyor. Thorpe, konuşmasında İngiliz Kraliyeti’nin Avustralya topraklarında meşru bir hakkı olmadığını ve Avustralya’nın kendi halkına ait olduğunu vurguladı. Protestolar sırasında “Bize topraklarımızı geri ver” sloganları da atıldı, bu da yerli halkın, İngiltere’nin Avustralya üzerindeki etkisine karşı uzun süredir devam eden direnişinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Avustralya’da Cumhuriyet Tartışmaları

Avustralya’da cumhuriyet olma tartışmaları uzun süredir devam ediyor. Ülke, 1999 yılında bir referandum düzenleyerek cumhuriyet olup olmamayı oylamış, ancak halkın çoğunluğu kraliyetin devamı yönünde oy kullanmıştı. Ancak yıllar içinde monarşi karşıtı hareketler giderek güç kazandı ve özellikle Kraliçe II. Elizabeth’in 2022 yılında vefatının ardından Kral Charles’ın tahta geçmesiyle birlikte bu tartışmalar yeniden alevlendi.

Kral Charles, tahta geçtiği günden bu yana çeşitli ülkelerde protestolarla karşılaştı. Özellikle İngiliz sömürgeciliğiyle ilişkili ülkelerde, Kraliyetin sembolik rolü ve sömürge dönemindeki uygulamaları sıklıkla eleştiriliyor. Avustralya da bu ülkeler arasında yer alıyor ve yerli halkın yaşadığı zorluklar bu tartışmaların önemli bir parçasını oluşturuyor.

Monarşi karşıtı gruplar, Avustralya’nın artık kendi kaderini tayin etmesi ve İngiliz Kraliyeti’nden tamamen bağımsız bir cumhuriyet olması gerektiğini savunuyor. Kral Charles’ın Avustralya ziyareti, bu tartışmaların merkezinde yer aldı ve ziyaret boyunca yapılan protestolar, Avustralya’da monarşinin geleceğine dair soruları yeniden gündeme getirdi.

Kral Charles’ın Tepkisi

Kral Charles, Avustralya’daki protestolar karşısında herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak monarşi karşıtı protestoların artması, İngiliz Kraliyeti’nin sembolik rolüne yönelik sorgulamaların da artmasına neden oldu. Kraliyet ailesi, İngiltere dışında hâlâ birçok ülkede devlet başkanı olarak kabul ediliyor, ancak bu ülkelerde monarşiye karşı artan eleştiriler ve cumhuriyet talebi, Kraliyetin gelecekteki konumunu da belirsiz hale getiriyor.



İngiltere Kralı 3. Charles‘ın portresinin bulunduğu banknotlar bugün ülkede dolaşıma girdi.

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