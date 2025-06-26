Macaristan’dan AB büyükelçilerine “Yürüyüşe katılmayın” uyarısı

Macaristan’da bu yılki Onur Yürüyüşü yasaklanmasına rağmen yapılmak üzereyken, hükümet ile Avrupa Birliği arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Başkent Budapeşte’de düzenlenmesi planlanan yürüyüş için şehir belediyesi ve organizatörler “yasağa rağmen yürünecek” derken, Adalet Bakanı Bence Tuzson tarafından imzalanan resmi yazı ile AB temsilcilerine “katılmayın” uyarısı yapıldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yürüyüşün serbest bırakılmasını talep etti.

Yürüyüş yasağı, belediye kararıyla boşa mı çıktı?

Başkent Budapeşte’de düzenlenmesi planlanan Macaristan’ın en büyük Onur Yürüyüşü, geçtiğimiz hafta polis kararıyla yasaklandı. Ancak Budapeşte Belediye Başkanı, yürüyüşün kent konseyi tarafından organize edildiğini ve polisin bu etkinliği yasaklama yetkisi olmadığını söyleyerek yasağı tanımadıklarını duyurdu. Organizatörler de etkinliğin yasal olduğunu savunarak yürüyüşün planlandığı şekilde gerçekleşeceğini açıkladı.

Macaristan hükümetinden elçiliklere yazı: Katılırsanız ceza alırsınız

Adalet Bakanı Bence Tuzson’un büyükelçiliklere gönderdiği resmi yazıda, “Pride yürüyüşü hukuken yasaklanmış bir toplantıdır… Bu nedenle katılan herkes idari suç işlemiş sayılacaktır” ifadeleri yer aldı. Yazıda, diplomatik personelin bu konuda bilgilendirilmesi istenirken, yürüyüşe katılanların 500 euroya kadar para cezası alabileceği, organizatörlerin ise bir yıla kadar hapisle yargılanabileceği bildirildi.

AB içinden tepkiler yükseliyor

Yasak kararına rağmen bazı Avrupa ülkelerinden bakanlar ve Avrupa Parlamentosu üyeleri yürüyüşe katılacaklarını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Budapeşte Pride yürüyüşüne izin verilmelidir. Organizatörler ve katılımcılar cezalandırılmamalı” dedi. Von der Leyen, kendisini LGBTQ+ topluluğunun bir müttefiki olarak tanımladı.

LGBT+ karşıtı yasalar ve artan baskı

Başbakan Viktor Orban’ın 2010’da iktidara dönmesinden bu yana, Macaristan’da LGBT+ haklarını kısıtlayan birçok yasa yürürlüğe girdi. Hükümet, bu düzenlemeleri “çocukları koruma” gerekçesiyle savunsa da, AB kurumları ve insan hakları savunucuları bu yasaları ayrımcı ve özgürlükleri ihlal edici olarak değerlendiriyor. Son yasa, 18 yaş altındaki bireylere yönelik eşcinsel ilişkilerin “tanıtımını” yasaklıyor.

Güvenlik riski: Yüz tanıma ile takip

Macaristan polisi, yasağa rağmen yürüyüşe katılacak kişileri tespit etmek için yüz tanıma teknolojisi kullanabileceklerini duyurdu. Organizasyon ekibi ise yürüyüşün barışçıl ve güvenli bir şekilde yapılması için çalıştıklarını belirtiyor.