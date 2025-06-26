MSB’den Çelik Kubbe açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında Türkiye’nin güvenlik gündemine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki terörle mücadele faaliyetlerinden, NATO temaslarına, personel alımlarından savunma sanayi yatırımlarına kadar birçok başlıkta bilgi verdi. Açıklamalarda dikkat çeken unsurlardan biri ise, Türkiye’nin yerli hava savunma sistemleri için “Çelik Kubbe” yatırımlarını genişletme planı oldu.

“Çelik Kubbe yatırımlarımız artacak”

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin savunma bütçesinin artırılmaya devam ettiğini ve özellikle hava savunma kabiliyetlerine öncelik verildiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, “Hava savunma sistemimize (Çelik Kubbe) yatırım yaparak katmanlı hava savunma sistemini tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz” denildi. Bu kapsamda hipersonik, balistik ve seyir füze sistemleri başta olmak üzere modern savunma platformlarına yatırım sürecek.

Sınır hattında terörle mücadele sürüyor

Tuğamiral Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir PKK’lı teröristin teslim olduğunu, barınak ve sığınakların imha edildiğini açıkladı. Sınır hattındaki güvenlik faaliyetlerinde ise 199 kişi yakalandı, 991 kişi engellendi. Yıl başından bu yana yakalanan kişi sayısı 2.880’e, engellenenlerin sayısı ise 39.970’e ulaştı.

NATO zirvesinde savunma iş birlikleri

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in NATO Zirvesi’nde Hollanda Savunma Bakanı ile savunma alanında niyet beyanı imzaladığını belirten MSB, Türkiye’nin NATO görevlerine katkı sağlayan ilk beş ülke arasında yer aldığına dikkat çekti. Savunma bütçesinin artırılmasının NATO taahhütleriyle de uyumlu şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Tünel operasyonları ve uyuşturucu ele geçirildi

Suriye’deki operasyon alanlarında Tel Rıfat’ta 168 km, Menbic’te 174 km uzunluğundaki tünellerin imha edildiği belirtildi. Hatay sınır hattında yapılan taramalarda ise 72 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tatbikat ve eğitimler hız kesmiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, eş zamanlı yürütülen birçok tatbikatla caydırıcılığını pekiştiriyor. Uluslararası Anadolu Kartalı 2025, Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı, Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı ve Barış Muhafızı gibi faaliyetlerin sürdüğü bildirildi. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kapsamında 20 limanda halkla buluşacak.

FETÖ ve PKK ile mücadele kararlılığı

Yıl içinde 102 personelin FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’dan ihraç edildiğini açıklayan Aktürk, “FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü hassasiyetle sürecek” dedi. Öte yandan PKK’nın silah bırakma sürecinin “devletin ilgili kurumları tarafından dikkatle yönetildiği” vurgulandı.

Gazze, İran-İsrail ve Suriye mesajları

MSB, İran ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirtirken, Gazze’de de kalıcı bir barışın ancak bağımsız bir Filistin devletiyle mümkün olacağını bildirdi. Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne DEAŞ tarafından düzenlenen saldırı da kınandı.

MSÜ adaylarına yurt desteği

1 Temmuz’da başlayacak olan 2025 yılı Askerî Öğrenci Temini seçim aşamaları kapsamında, öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu tarafından belirlenen yurtlarda kalabilecek. Bedelli askerlik başvurusu için ise son tarih 30 Haziran olarak duyuruldu.

Yerli savunma sanayisinde yeni adımlar

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk çok maksatlı tapası seri üretime hazır hâle geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te açılan EGEM merkezinde ise su altı teknolojileri başta olmak üzere yeni savunma sistemleri geliştirilecek. MKE aynı zamanda “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü kazandı.

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