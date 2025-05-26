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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a First Lady’den tokat

Vietnam’da gerçekleşen resmi ziyaret sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron tarafından yüzüne tokat atılmasıyla gündeme geldi. Olay anı kameralarca kaydedildi.

NationalTurk FR26/05/2025
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron tarafından yüzüne tokat atılmasıyla gündeme geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron tarafından yüzüne tokat atılmasıyla gündeme geldi.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye inişi sırasında eşi Brigitte Macron ile yaşadığı beklenmedik anlarla dikkatleri üzerine çekti. Cumhurbaşkanlığı uçağının kapısında kameralar önünde Brigitte Macron’un Emmanuel Macron’un yüzüne tokat attığı anlar, hem medyada hem sosyal medyada geniş yankı buldu.

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1 Macron’un tokat yeme anı kameralara yansıdı
1.1 Başkanlık açıklaması değişti
1.2 Protokolde şaşkınlık yarattı
1.3 Ziyaret resmi temaslarla sürdü

Macron’un tokat yeme anı kameralara yansıdı

Vietnam’a iniş yapan A330 uçağının kapısı açıldığında, Cumhurbaşkanı Macron’un yüzüne ani bir tokat atıldığı anlar kaydedildi. Kırmızı kıyafetli Brigitte Macron’un elinin yüzüne dokunduğu ve Macron’un geri çekilerek tebessüm edip kameralara el salladığı görüldü.

Başkanlık açıklaması değişti

Başlangıçta olayın gerçek olmadığını, görüntülerin yapay zekâ ile manipüle edildiğini öne süren Fransız yetkililer, videoların doğruluğu teyit edilince açıklamalarını değiştirdi. Cumhurbaşkanına yakın bir kaynak, olayın sadece “çift arasında bir tartışma” olduğunu ifade etti.

Protokolde şaşkınlık yarattı

Olayın ardından Brigitte Macron’un, Cumhurbaşkanı’nın koluna tutunmayı reddetmesi dikkat çekti. Vietnamlı yetkililer Le Khanh Hai, Tran Sy Thanh, Le Thi Thu Hang ve Dinh Toan Thang, yaşananları şaşkınlıkla izledi.

Ziyaret resmi temaslarla sürdü

Fransız heyeti, yaşanan olayın ardından planlanan resmi programına devam etti. Ancak yaşananlar Vietnam temaslarına gölge düşürdü.

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NationalTurk FR26/05/2025
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