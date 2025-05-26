İsviçre’de 5 kayıp kayakçılardan acı haber

İsviçre’nin ünlü kayak merkezi Zermatt yakınlarındaki Rimpfischhorn zirvesi çevresinde yaşanan trajedi, bölgede tırmanış yapan dağcıların terk edilmiş kayakları fark etmesiyle ortaya çıktı. Dağcılar yetkililere ihbarda bulundu, olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, beş kişinin cansız bedenine ulaştı.

İsviçre’de korkunç olay

Cumartesi günü, Rimpfischhorn’un yaklaşık 4 bin metre yüksekliğinde terk edilmiş kayaklar gören dağcılar, durumu yetkililere bildirdi. Hızla olay yerine helikopter gönderildi.

Cesetler çığ konisinde bulundu

Air Zermatt şirketi, olay yerinde ilk olarak bir çığ konisinde üç cesede ulaşıldığını, yaklaşık 200 metre yukarıda ise iki kişinin daha bulunduğunu belirtti. Valais kanton polisi, cansız bedenlerin Adler buzulu üzerinde bulunduğunu ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Zorlu kurtarma operasyonu dikkat çekti

Aynı bölgede, şiddetli rüzgar ve sis nedeniyle iki dağcının İsviçre‘nin Fiescherhörner bölgesinde mahsur kaldığı öğrenildi. İlk kurtarma denemesi başarısız oldu, ancak altı saat sonra gerçekleştirilen operasyon başarıyla sonuçlandı.

Yoğun kar yağışı bölgeyi etkilemişti

Geçtiğimiz ay yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Zermatt bölgesi bir süre ulaşıma kapalı kalmış, çığlar ve yol kapanmaları meydana gelmişti. Bölge, Matterhorn Dağı’nın eşsiz manzaralarıyla ünlü olmasına rağmen bu olay, bölgenin doğal tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.

