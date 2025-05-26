Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Türk müziğinin sevilen sanatçısı, şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen, 77 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçının vefatı, ailesi tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. “Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadeleriyle yapılan paylaşımda, sanatçının sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

İlhan Şeşen’in müzik kariyeri

1948 yılında Manisa’da dünyaya gelen İlhan Şeşen, müzik kariyerine 1968 yılında dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak adım attı. 1971’de çıkardığı “Kavga” adlı ilk 45’liğiyle dikkat çeken Şeşen, bir süre hukuk eğitimi alıp serbest avukatlık yaptı. Ancak müziğe olan tutkusunu bırakmayarak 1983’te yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken’i kurdu.

Efsane şarkılara imza attı

İlhan Şeşen, hem kendi seslendirdiği hem de diğer sanatçılar için yazdığı şarkılarla müzik dünyasında iz bıraktı. “Ellerimde Çiçekler”, “Aşk Layık Olanda Kalmalı”, “Rüzgar”, “Neler Oluyor Bize”, “Aşık Oluyorum Eyvah” gibi eserleri müzikseverlerin hafızasına kazındı. Ayşegül Aldinç, Nükhet Duru, Leman Sam, Kenan Doğulu gibi birçok sanatçının repertuvarına unutulmaz şarkılar kazandırdı.

Oyunculukta da iz bıraktı

Sadece müzik değil, oyunculukta da adından söz ettiren İlhan Şeşen, “Mühürlü Güller”, “Aliye”, “Çocuğun Var Derdin Var”, “Gönülçelen” ve “Anadolu Kartalları” gibi yapımlarda rol aldı.

Vedasıyla sevenlerini üzdü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şeşen’in vefatıyla ilgili, “Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz,” ifadelerini kullandı. İlhan Şeşen, 2023’ün sonunda akciğer kanserine yakalandığını açıklamış ve tedavi sürecini sürdürmekteydi.

