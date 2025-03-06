Macron’dan Avrupa’ya uyarı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Çarşamba akşamı televizyondan halka seslenen Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığının sınır tanımadığını ve Avrupa’nın daha büyük bir tehdit altında olduğunu ifade etti.

Macron, “Amerika’nın bizim yanımızda kalacağına inanmak istiyorum, ancak böyle olmayabileceği ihtimaline de hazırlıklı olmalıyız” diyerek Avrupa’nın ABD’siz bir geleceğe hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya yaptığı askeri yardımları durdurma kararı ve Avrupa Birliği’ne yönelik olası gümrük tarifeleri uygulama tehdidi, Avrupa’da endişelere yol açtı. Macron, Fransız halkına hitaben yaptığı konuşmada, “Ukrayna’daki savaş neredeyse bir milyon ölü ve yaralıya yol açtı. ABD, müttefikimiz olarak bu savaş konusunda tutumunu değiştirerek Ukrayna’ya verdiği desteği azalttı ve gelecekte ne olacağını belirsiz hale getirdi” dedi.

Macron: Rusya, Ukrayna ile yetinmeyecek

Macron, Avrupa’nın Ukrayna’ya desteğini sürdürmesi gerektiğini ve herhangi bir barış anlaşmasının Ukrayna’nın lehine olması gerektiğini belirterek, “Rusya’nın Ukrayna ile yetineceğine kim inanabilir?” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ukrayna’nın güvenliği sağlanmadan barışın mümkün olmayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın Ukrayna’ya destek vermeye devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Avrupa’nın geleceği Washington veya Moskova’da belirlenmemeli. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana geçen 30 yıllık masumiyet dönemi sona erdi” dedi.

Macron, Ukrayna’da muhtemel bir barış anlaşması sağlandığında, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’da barışı güvence altına almak için birlik gönderebileceğini ancak bu birliklerin savaşmayacağını ifade etti.

Trump yönetimiyle gerginlik artıyor

Macron’un konuşması, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları askıya alma kararının ardından geldi. Trump yönetimi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile geçen hafta yapılan görüşmede sert bir tutum sergilemiş ve Ukrayna’nın barış görüşmelerine zorlanması gerektiğini savunmuştu.

Macron’un konuşmasının ardından, Fransa’nın Avrupa’daki müttefikleriyle ortak savunma stratejilerini ele alacağı Brüksel’deki zirveye, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılması bekleniyor. Zirvede, Avrupa’nın savunma harcamalarını artırmaya yönelik 150 milyar Euro’luk yeni bir planın ele alınacağı belirtiliyor.

Macron ve Orban görüşmesi dikkat çekti

Macron, konuşmasının ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Paris’te bir akşam yemeğinde bir araya geldi. Orban, AB içinde Trump ve Putin’e en yakın liderlerden biri olarak biliniyor ve Ukrayna’ya yönelik AB desteği konusunda zaman zaman blok içinde ayrılık yaratan bir tutum sergiliyor.

Orban, bu hafta yaptığı açıklamada, “Avrupa ve ABD arasında Ukrayna konusunda büyük bir stratejik fark ortaya çıktı. Bazıları savaşı sürdürmek istiyor, bazıları ise barış istiyor” diyerek Trump yönetiminin yaklaşımını destekleyen bir tutum sergiledi.

Fransa savunma harcamalarını artırmaya hazırlanıyor

Macron’un Ukrayna diplomasisi, Fransa’da siyasi açıdan da yankı buldu. Son dönemde iç politikada zor günler geçiren ve erken seçim kararı nedeniyle popülaritesi düşen Macron’un, ABD ziyareti ve Avrupa güvenliği konusunda attığı adımlarla kamuoyundaki desteğini artırdığı gözlemleniyor.

Ancak Fransa’nın savunma bütçesini artırma planları, hükümetin bütçe açığını kapatma çabalarıyla çelişiyor. Bu durum, iç siyasette yeni tartışmaları da beraberinde getirebilir.

Önümüzdeki günlerde Avrupa liderlerinin Ukrayna krizine karşı nasıl bir ortak strateji izleyeceği ve ABD’nin bölgedeki tutumunun nasıl şekilleneceği, Avrupa’nın güvenlik geleceği açısından belirleyici olacak.

