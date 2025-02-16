Macron’dan acil Avrupa zirvesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Ukrayna barış görüşmelerinde Avrupa’yı devre dışı bırakma girişimlerine karşı harekete geçti. Macron’un çağrısıyla Paris’te düzenlenecek acil toplantıya Almanya, İtalya, Polonya liderleri ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin katılması bekleniyor.

Macron tarihi çağrı

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Polonya Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski, Trump’ın Avrupa’yı sürecin dışında bırakmaya çalıştığını belirterek, “Macron‘un liderleri Paris’e çağırması çok önemli, Trump’ın yaklaşımına karşı ortak bir duruş sergilemeliyiz” dedi.

ABD’nin, Avrupa ülkelerinden Ukrayna’daki barış gücü için asker talep ettiği ancak Avrupa’nın müzakere masasında yer almadan bu sürecin dışında bırakıldığı belirtiliyor. Trump’ın özel elçisi Keith Kellogg, Avrupa’nın sürece dahil olma çabalarına karşı çıkarak, “Müzakere masasında olmayı talep etmek yerine, savunma harcamalarınızı artırın” mesajını verdi.

Avrupa’da Trump endişesi

Öte yandan, Trump yönetiminin Ukrayna’nın nadir toprak elementlerinin %50’sini kontrol etme girişiminde bulunduğu da Avrupa’da endişeleri artırıyor. Avrupalı diplomatlar, kıtanın ABD ve Rusya arasında şekillenecek bir anlaşmanın sadece uygulayıcısı konumuna düşürülmesinden rahatsız.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Avrupa’nın ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, “ABD ile birlikte Ukrayna’nın geleceğini güvence altına almalıyız. NATO içindeki birlik, Rusya’nın tehdidine karşı en büyük gücümüz” dedi.

Macron’un bu acil diplomatik hamlesi, Avrupa’nın Ukrayna’nın geleceği konusunda bağımsız bir duruş sergileme çabasını ve ABD-Rusya müzakerelerinin tek taraflı ilerlemesine karşı koyma isteğini gösteriyor.