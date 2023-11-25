Mahsa Amini eylemine katılan 21 yaşındaki genç infaz edildi

İran’da 21 yaşındaki bir gencin gizlice infaz edildiği ortaya çıktı! BBC Farsça Servisine konuşan kaynaklar, ülkede geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerle bağlantılı olarak ölüm cezasına çarptırılan 21 yaşındaki Milad Zohrevand’ın gizlice idam edildiğini söyledi.

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Zohrevand’ın dün sabah ülkenin batısındaki Hamedan kentindeki bir hapishanede infaz edildiği belirtildi.

İnsan hakları kuruluşu Hengaw da infaza dair haberler aldığını belirtti.

İran makamlarından henüz bir doğrulama gelmedi. Zohrevand gösteriler sırasında bir Devrim Muhafızı üyesini öldürmekten hüküm giymişti.

Konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar, Zohrevand’ın gözaltı ve yargılama sürecinde avukata erişiminin engellendiğini belirtti.

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2022 yılında İran’da yaşanan kan donduran bu olay tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

Mahsa Amani, 13 Eylül 2022’de Tahran’da ahlak polisi olarak bilinen İrşad tarafından gözaltına alındı. Kıyafet kurallarına uymadığı için gözaltına alınan 22 yaşındaki kadın karakolda ciddi şekilde darp edildi. Komaya giren ve hastaneye kaldırılan kadın 16 Eylül 2022’de yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu olayın ardından başta İran olmak üzere pek çok ülkede ‘kadın ve özgürlük’ temalı pek çok protesto gösterisi gerçekleştirildi.

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