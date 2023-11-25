Pedro Sanchez “AB Filistin Devleti’ni tanımazsa İspanya kendi kararını verecek”

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Mısır ziyaretinde yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Filistin devletini tanımadığı takdirde ülkesinin bu konuda kendi kararını alacağını söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve İspanya Başbakanı Sanchez, dün İsrail ve Filistin’de yaptıkları görüşmelerin ardından Cuma günü Mısır’da temaslarda bulundular ve Filistin’in hakları konusunda net açıklamalar yaptılar.

Pedro Sanchez: “Avrupa tanımazsa biz tanıyacağız”

Sanchez, Kahire’de yaptığı açıklamada “Uluslararası toplumun ve Avrupa Birliği’nin artık Filistin devletini tanımasının zamanı geldi. Buna değer ve önemli bir şey.” dedi. Sanchez “Bunu AB ile birlikte yapmal[arı gerektiğini] söyledi.”Ama AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya[‘nın] kendi kararını alaca[ğını]” duyurdu.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana İspanya hükümeti üyesi olduğu Avrupa Birliği ülkeleriyle görüş ayrılıkları yaşıyor.

Sanchez, İsrail ve Filistin arasında kalıcı ateşkes sağlanması halinde, iki devletli çözüm temeline dayalı uluslararası barış konferansı düzenlenmesi için diplomasi yürütüyor.

De Croo: “Gazze’nin yok edilmesi kabul edilemez”

Belçika Başbakanı De Croo da AA’nın haberine göre Refah Sınır Kapısı’nda yaptığı açıklamada İsrail’in “askeri operasyonunun” uluslararası insancıl hukuka uygun olması gerektiğini belirtti. “Sivillerin öldürülmesinin artık durması gerekiyor, çok fazla insan öldü. Gazze’nin yok edilmesi kabul edilemez,” dedi. “Bir toplumun yok edilmesini kabul edemeyiz.”

“Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetini ve masum insanların öldürülmesini” de gündeme getiren de Croo, şiddete son verilerek barış görüşmelerinin yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı.

Barcelona Belediyesi İsrail ile ilişkilerini askıya aldı

İspanya’da Barselona Belediye Meclisi, Barcelona en Comù partisinin girişimi ve Katalonya Sosyalist İşçi Partisi (PSC) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu’nun (ERC) desteğiyle belediye etkinlikleri bağlamında İsrail ile ilişkilerini askıya aldı.

AA’nın haberine göre, karar metninde, Gazze Şeridi’nde kalıcı bir ateşkese ulaşılana, Batı Şeria’da sivil halka uygulanan şiddet son bulana, BM kararları ile Filistin halkının temel hakları garanti edilene ve Hamas’ın esir tuttuğu İsrailliler serbest bırakılana kadar İsrail ile kurumsal ilişkilerin askıya alındığı bildirildi.

Barselona Belediyesi kararında ayrıca “Gazze Şeridi’ndeki sivil halkın, gıda, su, yakıt, ilaç, sağlık malzemesi gibi ihtiyaçlarını güvenceye alacak insani yardımların ulaştırılması, uluslararası insan haklarına aykırı olabilecek her tür ekonomik ve finansal işlemlerinin durdurulması, Filistin topraklarındaki sömürgeleştirme ve işgalin sona erdirilmesi, kalıcı ve adil barışın sağlanması” talepleri ifade edildi.

Ada Colau: “Bu savaş değil soykırım,

Gazze’de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor”

Barcelona Belediye Meclisi’nde yapılan oturumda konuşan Barcelona en Comù lideri Ada Colau, “Bu bir savaş değil, soykırım.” dedi. Başbakan Pedro Sanchez’e göndermede bulunarak “durumun “tahammül edilemezliğini” vurguladı. “Ve eğer [durum] tahammül edilemeyecek haldeyse eyleme geçmek zorundayız.

Dünyanın en güçlü ordularından birinin bombardımanlarıyla Gazze’de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor.” dedi.

Geçtiğimiz Şubat’ta, Colau’nun Barcelona Belediye Başkanı olduğu dönemde de Belediye Meclisi, İsrail’in Filistin’e karşı sistemsel ayrımcılık (apartheid) uyguladığı, uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle, 1998’de Tel Aviv ile imzalanan kardeş şehir protokolü askıya alınmış, ancak 28 Mayıs yerel seçimler sonrasında belediye başkanlığına seçilen Jaume Collboni’nin (PSC) inisiyatifiyle karar iptal edilmişti.

(AEK)

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