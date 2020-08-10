Medya Patronu Gözaltına Alındı! “Yabancı Güçlerle İşbirliği”

Hong Kong güvenlik güçleri, haziran ayında uygulamaya konulan tartışmalı ulusal güvenlik yasası kapsamında medya patronu Jimmy Lai’yi sahibi olduğu medya genel merkezine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda “Cezaevine hazırım” diyen 71 yaşındaki Lai, Next Digital ve Apple Daily adlı medya kuruluşlarının sahibi. Demokrasi hareketine desteğiyle bilinen 71 yaşındaki medya devi şirketinin genel merkezine düzenlenen polis baskınında gözaltına alındı. Baskın çalışanlar tarafından sosyal medyada canlı yayınla paylaşıldı.

Lai’nin evine de baskın düzenlendiği ve oğlunun da gözaltına alındığı belirtildi. Baskınların bir operasyon kapsamında gerçekleştiği kaydedilirken, Lai ve oğlunun yanı sıra yaşları 39 ile 72 arasında değişen yedi kişinin yeni ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri için gözaltına alındığı açıklandı. Sayının artabileceği duyuruldu.

Çin yönetimine yönelttiği eleştirilerle bilinen Jimmy Lai, geçen yıl ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, bu süreçte Beyaz Saray’da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmişti. Üç isim, ulusal güvenlik yasasını görüşmüştü.

Medya patronu, ulusal güvenlik yasası yürürlüğe girmeden iki hafta önce AFP haber ajansına verdiği röportajda, “Cezaevine hazırım” demişti.