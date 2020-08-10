Son Dakika: O Rektör Görevden Uzaklaştırıldı

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için kişiye özel bir ilan yayınlamış ve kamuoyunda büyük bir tepki görmüştü.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 07.07.2020 tarihinde öğretim görevlisi kadrosu çıkılan ilanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek Rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeler ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen Rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.08.2020 tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılmasına karar verilmişti.

Bugün toplanan Yükseköğretim Genel Kurulu’nda konu acil olarak görüşüldü. YÖK, Hüseyin Bağ’ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.