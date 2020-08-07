Mesaj Atarken Dikkat! Yargıtay “Cinsel Taciz” Saydı

Yargıtay, sosyal medya uygulaması üzerinden atılan “Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim” şeklindeki mesajın cinsel taciz suçu oluşturduğuna hükmetti. Yargıtay “Cinsel taciz” kararı sosyal medyada çokça tartışılacak gibi görünüyor.

Bir mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderilen ‘Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim’ mesajı nedeniyle bir kişiye kamu davası açılmıştı. Sanığa kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hapis cezası verildi. Ancak Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar temyize taşındı. Dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise kararı hiç beklenmedik bir şekilde bozdu.

Sanığın olay tarihinde gönderdiği ‘Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim’ şeklindeki mesajın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 105/1 ve 105/2-d maddesine uyan ‘cinsel taciz’ suçunu oluşturduğu gözetilmeden ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan hüküm kurulması nedeniyle yerel mahkemenin verdiği karar bozuldu.

Kararda ayrıca sanık hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan kamu davası açıldığı, sanığın eyleminin soruşturma aşamasında uzlaşma kapsamında olmadığı ancak yapılan yargılama sonucu sanığın eyleminin uzlaştırma kapsamına giren kişilerin ‘huzur ve sükununu bozma’ suçu olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

TCK’nın 253. ve 254. maddeleri uyarınca uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerektiğine işaret edilen kararda, sanığın hukuksal durumunun bu hükümlerin sonucuna göre belirlenmemesi, bozma kararına gerekçe gösterildi.