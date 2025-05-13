Modi’den net mesaj: Nükleer şantaja boyun eğmeyiz

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesine yönelik yeni bir terör saldırısında kararlı adımlar atacaklarını belirterek Pakistan’ı uyardı.

Modi: Suyla kan bir arada akmaz

Televizyondan ulusa seslenen Modi, “Ticaretle terör, suyla kan bir arada akmaz” dedi. Pakistan’ın nükleer kapasitesini tehdit aracı olarak kullanmasına karşı da sert konuşan Modi, “Bu topraklarda terör örgütlerine yer yok” ifadelerini kullandı.

Trump: Nükleer savaşın önüne geçtik

ABD Başkanı Donald Trump ise hafta sonu Hindistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkesin arkasındaki diplomasiyi anlattı. Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Milyonlarca kişinin hayatına mal olabilecek bir savaşı durdurduk. Bundan dolayı gururluyum” dedi.

Keşmir hattında ilk sessiz gece

Modi’nin açıklamaları öncesinde Hindistan ordusu, Keşmir bölgesinde günlerdir süren yoğun çatışmaların ardından ilk kez sakin bir gece geçirildiğini duyurdu. Tarafların birbirini savaş uçakları, İHA’lar ve füzelerle hedef aldığı çatışmalarda en az 60 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Turist saldırısı sonrası tırmanan gerilim

Gerginlik, 22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Keşmir’de bir turist grubuna yapılan saldırıyla başladı. Saldırıda 26 sivil hayatını kaybetti. Hindistan, saldırının arkasında Pakistan’ın olduğunu iddia etti. İslamabad ise suçlamaları reddetti. Hemen ardından Hindistan sınır ötesi operasyon başlattı.

“Pakistan terör altyapısını dağıtmalı”

Modi, konuşmasının sonunda açık bir mesaj daha vererek, “Pakistan’ın hayatta kalması için tek yol, terörü destekleyen yapıları yok etmesidir” dedi. Nükleer tehditlere karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Modi, “Gerekirse nokta atışıyla karşılık veririz” şeklinde konuştu.

