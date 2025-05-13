Cannes Film Festivali’nde tam çıplaklığa yasak geldi

Dünyanın en sıkı denetlenen kırmızı halı organizasyonlarından biri olarak bilinen Cannes Film Festivali, 78. organizasyon öncesi kurallarına yeni bir madde ekledi. Artık kırmızı halıda ve festivalin herhangi bir alanında “tam çıplaklık” yasaklandı.

Tüm dünya Cannes Film Festivali öncesi alınan kararı konuşuyor

Festivalin resmi kıyafet politikasında daha önce açık bir biçimde yer almayan bu kural, özellikle son dönemlerde öne çıkan cesur ve şeffaf elbiseler nedeniyle dikkat çekti. Bianca Censori’nin Grammy törenindeki “çıplak elbise” görünümü gibi örneklerin ardından, Cannes yönetiminin bu hamlesi uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Tam çıplaklığa yasak

Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamada, “Amaç kıyafetleri doğrudan denetlemek değil; kurumsal çerçeve ve Fransız yasaları gereğince tam çıplaklığı açıkça yasaklamak” denildi. Festivalin uzun süredir uyguladığı ancak açıkça belirtilmeyen kuralların bu yıl resmi olarak metne eklendiği vurgulandı.

Çok kabarık kostümler de yasak

Yasak yalnızca çıplaklıkla sınırlı değil. Açıklamada, “konukların akışını engelleyen” büyük ve kabarık elbiseler ile uzun kuyruklara sahip kostümlerin de salonda oturma düzenini zorlaştırdığı için kabul edilmeyeceği bildirildi.

Selfie çekmek yasak

Cannes, geçmiş yıllarda da kırmızı halı kurallarınıyla gündeme gelmişti. Siyah smokin ve gece elbisesi zorunluluğu bulunan galalarda, topuklu ayakkabı giymeyen kadınların bazen salona alınmadığı haber olmuştu. Ayrıca 2018’den bu yana kırmızı halıda “selfie çekmek” yasak; ancak bazı ünlü isimlerin bu yasağı zaman zaman deldiği biliniyor.

Bella Hadid, Naomi Campbell ve Kendall Jenner gibi isimlerin kırmızı halıda cesur kıyafetlerle boy gösterdiği festival, bu yıl 14 Mayıs Çarşamba günü kapılarını açacak. Yeni kuralların, ünlülerin giyim tercihlerini nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

