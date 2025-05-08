Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim şiddetlendi

Hindistan, “Operasyon Sindoor” adıyla 7 Mayıs’ta Pakistan topraklarına yönelik eş zamanlı hava saldırıları başlattı. Pakistan’ın Pencap bölgesi ile Pakistan kontrolündeki Keşmir hedef alınırken, en az 31 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Yeni Delhi yönetimi, saldırıların yalnızca “terörist kamplara” yönelik olduğunu savundu.

Hindistan saldırı başlattı

Saldırı, 22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Keşmir’in Pahalgam bölgesinde gerçekleşen ve 26 turistin ölümüne yol açan bombalı saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildi. Hindistan, saldırıdan Pakistan merkezli Lashkar-e-Taiba bağlantılı TRF (The Resistance Front) örgütünü sorumlu tuttu. İslamabad ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Pakistan’dan misilleme

Pakistan, Hindistan’ın hava saldırılarına sert yanıt verdi. Çatışmaların ardından Pakistan ordusu, sınır hattında çok sayıda hedefin vurulduğunu ve beş Hint savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Hindistan ise yalnızca üç savaş uçağının kendi topraklarında kaza yaptığını duyurdu ve Pakistan’ın iddialarına doğrudan yanıt vermedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, “Bu şehitlerin her damla kanının hesabını soracağız” diyerek karşılık verilmesi talimatını verdi. Pakistan silahlı kuvvetleri, “zamana, mekâna ve şekline kendilerinin karar vereceği” şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

Gözyaşı, yıkım, göç

Her iki tarafta da sivillerin hayatı altüst oldu. Pakistan kontrolündeki Keşmir’in başkenti Muzaffarabad’da bir caminin yakınındaki saldırı sonrası onlarca kişi evsiz kaldı. Hint tarafında ise Poonch bölgesinde iki çocuğun şarapnel nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Poonch’tan Madasar Choudhary, “Kız kardeşim çocukları bağırarak eve çağırdı ama şarapnel onlara ulaştı, kurtarılamadılar” sözleriyle yaşanan trajediyi aktardı.

Tarihsel kırılmaların gölgesinde yeni kriz

Bu, Hindistan ve Pakistan arasındaki ilk silahlı kriz değil. 1947’deki bölünmeden bu yana Keşmir yüzünden dört kez savaşa sürüklenen taraflar, son yıllarda kontrollü çatışma politikası yürütüyordu. Ancak 2019’da Pulwama saldırısı sonrası tırmanan gerilimle benzerlik taşıyan bu son kriz, tarafları yeniden savaş eşiğine getirdi.

Hindistan, saldırı sonrası Pakistan’la yürürlükteki su anlaşmasını iptal ederken; Pakistan da Simla Anlaşması’nı askıya aldı. Bu gelişmeler, diplomatik ilişkilerin hızla çözülmesine neden oldu.

Dünyadan itidal çağrısı: “Savaşın eşiğindesiniz”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres başta olmak üzere ABD, Çin, İran ve Rusya gibi aktörler bölgeye sükunet çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, “Durdurmalarını istiyorum” diyerek taraflara mesaj gönderdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, her iki ülkeyle ayrı ayrı görüşmeler yaparak tansiyonu düşürmek üzere arabuluculuk girişiminde bulundu.

Hindistan’dan açıklama: Asıl tırmanış Pahalgam saldırısıydı

Hindistan Dışişleri Sekreteri Vikram Misri, gerçekleştirdikleri hava saldırılarının “ölçülü, seçici ve tırmanmayı amaçlamayan” operasyonlar olduğunu söyledi. “Asıl tırmanış 22 Nisan’daki Pahalgam saldırısıdır. Biz yalnızca bu saldırıya karşılık verdik” dedi.

Misri ayrıca, Pakistan’ın dini yapıları terör kamplarına dönüştürdüğünü, Hindistan’ın yalnızca “terörist altyapıyı” hedef aldığını savundu. Neelam-Jhelum barajına zarar verildiği iddiasını ise “açık bir yalan” olarak nitelendirdi.

Operasyon Sindoor’un simgesel anlamı

Hindistan’ın saldırıya verdiği isim de kamuoyunda geniş yankı buldu. “Sindoor”, Hindu geleneklerinde evli kadınların başına sürdüğü kırmızı tozu simgeliyor. Pahalgam saldırısında 26 erkek turistin hayatını kaybetmesi, dul kalan eşleri üzerinden toplumsal bir travmaya dönüştü. Saldırıya verilen bu isim, sembolik olarak “eşlerini kaybeden kadınlar adına yapılan bir adalet çağrısı” olarak yorumlandı.

Ne olacak?

Her iki taraf da askeri açıdan güçlü, nükleer silahlara sahip ve iç politikalarında bu çatışmaların etkisini fazlasıyla hissediyor. Uzmanlara göre, “her iki ülkenin de sınırlı ama kararlı hedefleri var” ve bu çatışmanın birkaç gün sürecek topçu atışları ve karşılıklı misillemelerle sona ermesi muhtemel.