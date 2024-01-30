Bu kez Mona Lisa tablosuna çorba fırlattılar

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergilenen Leonardo da Vinci’nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosuna, “sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı” talep eden 2 aktivist çorba fırlattı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi yine bir protesto gösterisine sahne oldu. Müzede sergilenen ve dünyanın en önemli sanat eserlerinden biri olarak kabul edilen Leonardo da Vinci’nin 16. yüzyılda yaptığı Mona Lisa tablosuna 2 aktivist çorba fırlattı. Tişötlerinde “gıda tepkisi” yazan aktivistler, “sağlıklı ve sürdürülebilir gıda hakkı” talep etti. Saldırının ardından kurşungeçirmez bir camla korunan tablo, herhangi bir zarar görmedi.

Mona Lisa tablosu defalarca saldırıya uğradı

Mona Lisa tablosu, 1950’lerin başında bir ziyaretçinin asit dökmesinin ardından zarar görmüş ve bu olayın ardından güvenlik camının arkasına alınmıştı. Ardından 2019 yılında Louvre Müzesi tabloyu korumak için kurşungeçirmez camın daha şeffaf bir formunun yerleştirildiğini açıklamıştı. Tabloya 2022 yılında ise başka bir aktivist pasta fırlatmış ve insanları “Dünya’yı düşünmeye” çağırmıştı.

Ayrıca, 1911 yılında Louvre Müzesi çalışanı olan Vincenzo Peruggia, müzede gece boyunca bir dolapta saklandıktan sonra tabloyu çalmış, 2 yıl sonra İtalya’nın Floransa şehrinde bir antikacıya satmaya çalışırken yakalanmıştı.

Fransa Kültür Bakanı Dati: Mona Lisa mirasımızdır

Kültür Bakanı Rachida Dati olay ile ilgili, “Mona Lisa da mirasımızdır ve gelecek nesillere aittir. Hiçbir gerekçe onun hedef alınmasını haklı gösteremez” dedi.

Fransa’nın başkenti Paris’te sergilenen Leonardo da Vinci’nin ünlü tablosu Mona Lisa’ya çorba fırlatıldı. İki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı üstlenen Riposte Alimentaire isimli çevre grubu, “Hükümet, tarımsal sanayiye ve kitlesel dağıtıma olan bağlılığıyla temel gıda hakkımıza ihanet ediyor, sağlığımızı, gıda güvenliğimizi ve çiftçilerin yaşamlarını tehdit ediyor. Hükümetimizin uymayı reddettiği taahhütleri uygulamak ve adil ve dayanıklı bir toplum inşa etmek artık biz sıradan vatandaşlara kalmış durumda. Sivil direnişe girmek bizim elimizde” açıklamasını yaptı.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mona Lisa da mirasımız gibi gelecek nesillere aittir. Hiçbir gerekçe onun hedef alınmasını haklı gösteremez. Tüm desteğim Louvre müzesi ekibiyle” ifadelerini kullandı.

Mona Lisa tablosunun sırrı nedir?

Mona Lisa, Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlı boya portresidir. Resim hâlen Paris’teki Louvre Müzesi’nde Francesco del Giocondo’nun karısı, Lisa Gherardini Portresi başlığı altında sergilenmektedir. Tabloda oturmuş bir kadın resmedilmiştir, kadının yüzünün kime ait olduğu hala gizemini korumaktadır.Yüz ifadesindeki belirsizlik, kompozisyonundaki anıtsallık, atmosferdeki ilginçlikler, tablo hakkındaki çalışmaları devam ettirmektedir.[2] Bu tablo, geniş ölçüde tanındı; karikatürleri yapıldı, araştırıldı ve Louvre Müzesi’nin en önemli eserlerinden olarak tarihe geçti.

Leonardo da Vinci, bu tabloya 1503 veya 1504 tarihinde, İtalya’nın Floransa kentinde başladı. Tablo Fransa’da tamamlandı.