Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü! TİP ve CHP’den eylem çağrısı

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda Gezi Davası kapsamında halen Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı okundu.

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın TİP milletvekili Can Atalay ile ilgili aldığı kararların ardından gözlerin çevrildiği Meclis’te bugün tarihi anlar yaşandı.

Can Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü.

Saadet Partisi, İYİ Parti ve CHP Grup Başkanvekilleri, Atalay hakkındaki hükmün bugün okunacağını son anda öğrendiklerini söyledi ve tepki gösterdi. Grup Başkanvekilleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yurt dışında olmasını da eleştirdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş karar okunmadan önce kürsüden yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Eğer Meclis Divanı anayasayı tanımazsa burada Meclis Başkanlığı yoktur. Bu karar Meclis tutanaklarına girdiğinde sizin milletvekilliğiniz sorgulanır.

Cumhurbaşkanı, bakanlar sorgulanır, her şey sorgulanır. Bir tek soru sormak istiyorum.

Aklı çalışan tüm yurttaşlarımıza, vicdanı olan yurttaşlarımıza soruyorum. Şimdi karar okunacak, Can Atalay’ın milletvekilliği düşürülecek.

Yani Can Atalay milletvekiliymiş değil mi? 9 aydır nasıl hapiste tutuyorsunuz? Milletvekili ise neden hapiste, milletvekili değilse neyi düşüreceksiniz?

Akıl, vicdan, hukuk dışı bir girişim.

Bekir Bozdağ okumayı hak ediyor!

Bugün burada bir karar okunacak, Meclis Başkanı yok. Biz şimdi usul tartışıyoruz. Eğer bu usule uygundur diyorsanız Numan Kurtulmuş usulsüzlük yapıyor aylardır.

Eğer burada usule uygun bir şey yapılıyorsa Numan Kurtulmuş’u ne yapacağız? Ama açık konuşacağım. Numan Kurtulmuş okumuyor, okunduğu gün ülkede bulunmuyor.

Celal Adan okumuyor, Sırrı Süreyya Önder okumuyor, Gülizar Hanım okumuyor. Bekir Bozdağ okuyor.

Bu da tarihin bize bir ironisidir. Hak ediyor okumayı, o hak ediyor okumayı çünkü.

Kimsenin açıkça ben çıktım, bu kararı okuyacağım Meclis kürsüsünde okutacağım diyemediği şeyi, Meclis’in açılışına 3-5 dakika kala danışma kurulunu topluyorlar, apar topar kapkaçla, yaptığını savunamayacak bir korkaklıkla bunu Meclis’e getirip geçirelim diyor.

Bir kural vardır, bazen suçlu olduklarını bildiklerinizi… Mafyada böyle yaparlar, bazen suçlu olduklarını bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işlerini onlara yaptırırlar.

Türkiye’de adaleti katleden Bekir Bozdağ’a yaptırırsın bunu ancak. Öldürseniz de vekilliğimizi düşürseniz de size asla boyun eğmeyeceğiz. Hatay halkı size asla boyun eğmeyecek.

Elinizden geleni ardınıza koymayın.”

Anayasa kitapçığı fırlatıldı

Konuşmaların ardından TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü.

Yargıtay’ın kararı okutulduğu sırada TİP ve DEM milletvekilleri kürsüye yürüdü.

Bazı milletvekilleri slogan atıp masalara vurarak Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. Bir milletvekili Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlattı.

Bu arada TİP il örgütleri yaptıkları açıklamalarla eylem çağrısında bulundu.

Paylaşılan metinlerde “Can Atalay halkın vekilidir, öyle kalacak! Hatay Milletvekilimizin vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesine karşı “Saray yargısı değil, halkın iradesi” demek için buluşuyoruz!” ifadeleri kullanıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından üyelere gönderilen SMS’te ise “Anayasal düzene inanan tüm İstanbullulara çağrımızdır! Hatay milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin hukuksuz bir şekilde düşürülmesine karşı hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz. Saat 20:00 – Tarihi Beşiktaş İskelesi.” denildi.

Yargıtay’ın Can Atalay kararı şöyle okundu;

Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararı için “Hukuki değeri yok” dedi