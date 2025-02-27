Myanmar’da binlerce dolandırıcılık mağduru mahsur kaldı

Myanmar’daki dolandırıcılık kamplarından 7.000’den fazla kişi kurtarıldı ancak çoğu insanlık dışı koşullarda mahsur kaldı. Yetersiz gıda, sağlık sorunları ve belirsiz gelecekleri nedeniyle mağdurlar, ülkelerine geri dönebilmek için çözüm bekliyor.

Myanmar’da içler acısı manzara

Myanmar-Tayland sınırındaki dolandırıcılık merkezlerinde çalışmaya zorlanan ve şiddet gören işçiler, Tayland’ın operasyonlarıyla serbest bırakıldı. Ancak süreç bürokratik engeller ve ülkelerinin ilgisizliği nedeniyle çıkmaza girdi.

7.000’den fazla kişi sınırdaki kamplarda mahsur kaldı.

Kamplarda yetersiz gıda ve sağlık koşulları nedeniyle verem ve diğer hastalıklar hızla yayılıyor.

Tayland, süreci hızlandırmaya çalışırken, bazı ülkeler vatandaşlarını geri almakta isteksiz davranıyor.

Kurtarılan işçiler, tekrar dolandırıcılık çetelerine teslim edilme korkusu yaşıyor.

Mağdurların ülkelerine dönüşü yavaş ilerliyor

Tayland, süreci hızlandırmak için girişimlerde bulunsa da bürokratik karmaşa ve iş gücü eksikliği nedeniyle geri dönüşler yavaş ilerliyor. Birçok mağdur, pasaportlarının dolandırıcılık çeteleri tarafından alıkonduğunu ve bu yüzden ülkelerine dönemediğini belirtiyor.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, dolandırıcılık faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi gerektiğini vurgularken, yardım sürecinin daha hızlı ilerlemesi gerektiğine dikkat çekiyor.