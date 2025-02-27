Ayağını Denk Al Çıkışı Siyaseti gerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısında yaptığı açıklamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sert tepki geldi. Erdoğan’dan ‘Ayağını Denk Al’ çıkışı geldi ve Özel’in Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarına yönelik eleştirilerini hedef aldı.

Erdoğan Sert Çıktı ; Ayağını Denk Al

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik eleştirilerine sert yanıt verdi. Erdoğan, “Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, TSK’dan ihraç edilen teğmenlerle ilgili olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nu eleştirmiş ve “Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın bedduasını almış adamlarsınız” demişti.

Erdoğan, bu açıklamalara tepki göstererek, “Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin” dedi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komutanların, Özgür Özel’e dava açacağını belirtti.

Erdoğan’ın bu sert çıkışının ardından, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sen kimin ayağını denk getiriyorsun, Erdoğan? Milli ordumuz üzerinden Genel Başkanımız Özgür Özel’i tehdit edemezsin! Biz, önünde titreyen atanmış bakanlara, talimat bekleyen MYK üyelerine benzemeyiz. Cumhuriyet’in neferleri buradayız; ne boyun eğeriz, ne geri adım atarız!” ifadelerini kullandı.

Bu karşılıklı açıklamalar, siyasi arenada tansiyonun yükselmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde, konuyla ilgili gelişmelerin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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