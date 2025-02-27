Oscar Ödüllü Aktör Gene Hackman ve Eşi Evlerinde Ölü Bulundu

Oscar ödüllü Hollywood efsanesi Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa, New Mexico’nun Santa Fe bölgesindeki evlerinde ölü bulundu. Santa Fe County Şerif Ofisi, çiftin cesetlerinin 26 Şubat 2025 Çarşamba günü bulunduğunu ve olayla ilgili aktif bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Yetkililer, “Şu an için herhangi bir cinayet şüphesi bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu. Çiftin ölümüyle ilgili kesin nedenin belirlenmesi için otopsi çalışmaları devam ediyor.

Gene Hackman Hollywood’un Efsane İsimleri Arasında Yer Alıyor

Gene Hackman, 1972 yılında “The French Connection” filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını, 1993’te ise “Unforgiven” filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanarak sinema tarihine adını yazdırmıştı. “Superman”, “Mississippi Burning” ve “The Royal Tenenbaums” gibi filmlerde de unutulmaz performanslar sergileyen aktör, 2004 yılında oyunculuğu bırakmış ve eşiyle sakin bir hayat sürmek için Santa Fe’ye taşınmıştı.

Hackman’ın ani ölümü, Hollywood’da ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı.