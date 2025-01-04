Neos’un sürpriz hamlesi: Avusturya’da merkezci hükümet planı tehlikede

Avusturya’da merkez sağ ÖVP, sosyal demokrat SPÖ ve liberal Neos arasında aşırı sağ FPÖ’yü dışarıda bırakarak koalisyon kurma çabası, Neos’un beklenmedik şekilde müzakerelerden çekilmesiyle çıkmaza girdi.

Eylül seçimlerinde %29 ile birinci olan, ancak koalisyon görüşmelerine dahil edilmeyen FPÖ, bu gelişmeyle güç kazanırken, ÖVP ve SPÖ üzerindeki çözüm bulma baskısı arttı. Neos lideri Beate Meinl-Reisinger, diğer partileri cesur kararlar almamakla suçladı.

ÖVP ve SPÖ’nün ince bir parlamenter çoğunluğa sahip olması ve vergilendirme gibi temel konularda anlaşmazlıkları, koalisyonun geleceğini belirsiz hale getiriyor. FPÖ lideri Herbert Kickl ise Nehammer’a istifa çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in müzakerelerin devam etmesi yönündeki çağrısı sonrası görüşmelerin sürmesi bekleniyor, ancak erken seçim ihtimali de gündemde.

Las Vegas‘ta Trump Oteli önünde park halindeki bir Tesla Cybertruck’ın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi hafif yaralandı. Araçta yakıt bidonları ve havai fişek rampaları bulundu. Aynı gün New Orleans’ta 15 kişinin öldüğü ve 35 kişinin yaralandığı araçlı saldırı ile bağlantı ihtimali araştırılıyor.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: The Royal Pita Maha Ubud: Bali’nin büyüsünü keşfedin