Las Vegas’ta Trump oteli önünde patlama: Bağlantı şüphesi araştırılıyor

ABD’nin Las Vegas kentinde, Trump Oteli’nin önünde park halindeki bir Tesla Cybertruck’ın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından yapılan incelemede, araçta çok sayıda yakıt bidonu ve havai fişek rampası bulundu.

Olay nasıl gerçekleşti?

Patlama, yerel saatle 08:40’ta meydana geldi. Görgü tanıkları, aracın birkaç saniye park halinde durduktan sonra büyük bir patlama ile alev aldığını belirtti. Olay sonrası otel tahliye edildi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Las Vegas Şerifi Kevin McMahill, patlamanın nedenini araştırdıklarını ve olayın New Orleans’taki araçlı saldırıyla bağlantısının incelendiğini söyledi.

New Orleans saldırısıyla bağlantı şüphesi

Aynı gün New Orleans’ta bir adam, kamyonetle kalabalığın arasına dalarak 15 kişiyi öldürmüş, 35 kişiyi yaralamıştı. Olay yerinde el yapımı patlayıcılar bulunmuş ve saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. FBI, Las Vegas’taki patlamanın bu saldırıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Terör saldırısı mı?

FBI Özel Ajanı Jeremy Schwartz, patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığını belirlemek için çalıştıklarını söyledi. Ancak şu ana kadar olayın IŞİD bağlantılı olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. Araştırmalar, olayın Trump Oteli veya Tesla’nın sahibi Elon Musk ile bağlantılı olabileceği ihtimalini de kapsıyor.

Araç kiralama detayları

Her iki olayda kullanılan araçların da Turo isimli bir uygulamadan kiralandığı ortaya çıktı. Turo yetkilileri, kiracıların geçmişlerinde güvenlik tehdidi oluşturabilecek bir durum bulunmadığını ve soruşturma için yetkililere destek verdiklerini açıkladı.

Trump ve Biden’dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, iki olayı da yakından takip ettiklerini ve güvenlik birimlerinin bağlantı ihtimalini incelediğini belirtti. Trump Oteli’nin sahibi olan Başkan-Elect Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, otel misafirlerinin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, Las Vegas İtfaiyesi ve polisine hızlı müdahaleleri için teşekkür etti.



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